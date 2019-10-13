Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В опрос включено две площадки: место бывшего приборостроительного завода на ул. Горького, 17 и участок за Макаровским мостом. Храм Святой Екатерины планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. С 13 по 16 мая в сквере прошли акции протеста.
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