В опрос включено две площадки: место бывшего приборостроительного завода на ул. Горького, 17 и участок за Макаровским мостом. Храм Святой Екатерины планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. С 13 по 16 мая в сквере прошли акции протеста.

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

Спорт Кипчоге первым в истории пробежал марафон менее чем за 2 часа Олимпийский чемпион 2016 года Элиуд Кипчоге стал первым легкоатлетом в истории, пробежавшим марафонскую дистанцию (42 километра 195 метров) менее чем за два часа.

Армия и оружие Американский эсминец вошел в Черное море Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Музыка Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.

Политика В Раде заявили об отсутствии денег на восстановление Донбасса Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью изданию «Левый берег» заявил, что у Украины нет денег на восстановление Донбасса.

Футбол «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Пёнтека у «Милана» Последним игроком, который попал в сферу интересов «красных дьяволов», стал нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек, сообщает The Telegraph.

Политика Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.

Происшествия Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".

Экономика Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.

Политика Путин призвал к разрешению противоречий между Ираном, Израилем и США Ирану, Израилю и США нужно стремиться к разрешению противоречий при желании возродить переговоры по иранской ядерной проблеме, Тегеран же должен следовать букве закона при выполнении договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Западные СМИ заявили о намерении России воспользоваться уходом США из Сирии Ранее командир курдов в составе «Сирийских демократических сил» Мазлум Кобани (Абди) предложил США либо остановить турецкое наступление, либо покинуть регион, чтобы освободить место для российских сил и правительственных войск Сирии.

Политика National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.

Происшествия Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".

Единоборства Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.

Космос Подвиг на орбите: 50 лет назад космонавт Филипченко спас экипаж Ровно 50 лет назад Союз-7 с космонавтами Филипченко, Волковым и Горбатко на борту стартовал с космодрома Байконур.

Единоборства Екатерина Пальцева и Лилия Аетбаева стали чемпионками мира по боксу В весовой категории до 51 кг Лилия Аетбаева выиграла золотую медаль, победив в финальном поединке турчанку Бусеназ Чакироглу также раздельным решением судей (4:1). Третье место разделили Пан Чоль Ми (КНДР) и Мэри Ком Хмангте (Индия).

Армия и оружие The New York Times: российские военные в мае атаковали четыре больницы в Сирии В начале мая 2019 года российские военные разбомбили в Сирии четыре госпиталя, пишет The New York Times со ссылкой на записи переговоров российских летчиков и свидетельства очевидцев.

Здоровье Онищенко призвал пожилых людей отказаться от красного мяса По мнению бывшего главного санитарного врача, употребление свинины, говядины, баранины и прочего красного мяса в пожилом возрасте повышает риск развития онкологических и других заболеваний, и это «довольно известная истина».

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Автоспорт Команда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1» Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.

Гаджеты Флагманский смартфон Redmi K20 Pro значительно упал в цене Флагманский смартфон Redmi K20 Pro серьезно подешевел на китайском рынке. За пределами этой страны он больше известен как Xiaomi Mi 9T Pro.

Политика Путин отметил роль Саудовской Аравии в сирийском урегулировании Позитивной тенденции в сирийском урегулировании было бы невозможно добиться без вклада Саудовской Аравии, заявил президент РФ Владимир Путин.

Происшествия В США полицейский застрелил женщину в ее собственном доме В штате Техас в США прибывший на вызов полицейский застрелил темнокожую женщину в ее собственном доме.

Происшествия В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.

Происшествия В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".