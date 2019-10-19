Происшествия
REGNUMВ Екатеринбурге рабочих завалило грунтом
Двое рабочих погибли под завалом грунта в микрорайоне Академический (Екатеринбург), передаёт корреспондент ИА REGNUM. Инцидент произошёл вечером 19 октября на перекрёстке улиц Краснолесья и Мехренцева.
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Тело второго рабочего подняли на поверхность: подробности трагедии в Академическом
Екатеринбург Онлайн21:30
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Кино
Прокат «Малефисенты 2» начался с катастрофы
Фильм "Малефисента 2: Владычица тьмы" стартует в американском прокате значительно хуже, чем ожидалось.
Kinonews.ru 14:18
Кино
Патриотизм Федора Бондарчука раскрывается в его фильмах о Родине
Кинодебют Федора Бондарчука датирован 2005-м годом, когда на экраны вышел фильм "Девятая рота".
Народные новости 16:47
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны
Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.
РИА Новости 16:09
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Происшествия
В Красноярском крае погода осложняет поиски на месте прорыва дамбы
Изменения погоды осложняют поиски на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
РИА Новости 21:25
Авто
Появились первые изображения нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня 11:37
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости вчера в 18:14
Теннис
Андрей Рублев вышел в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля»
Россиянин Андрей Рублев сразился в рамках турнира "ВТБ Кубок Кремля" с хорватским теннисистом Марином Чиличем - третьим сеянным соревнований.
Газета.Ru 16:55
Фигурное катание
Фигурист Алиев занял третье место на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Российский фигурист Дмитрий Алиев занял третье место в одиночных соревнованиях среди мужчин на турнире Skate America - первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).
ТАСС Спорт 20:06
Политика
Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза
Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Rambler News Service вчера в 04:14
Футбол
Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили
Metaratings 14:59
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная Петросяна тратит миллионы на дизайнерские вещи
Молодая спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит миллионы на свой гардероб и аксессуары.
URA.Ru вчера в 21:46
Происшествия
Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине
Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru 20:00
Экономика
Финансирование мусорной реформы из бюджета сократится
В первую очередь правительство намерено сэкономить на реформе обращения с отходами, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, а именно на инвестициях в строительство перерабатывающих мощностей.
Ведомости 17 октября в 17:22
Футбол
«Спартак» отомстил журналистам «Спорт-Экспресс» за обложку с Джокером
Троих журналистов издания «Спорт-Экспресс» не пустили в ложу прессы на матч «Спартак» — «Рубин», поскольку на минувшей неделе один из выпусков газеты вышел с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в образе героя комиксов Джокера.
Нева Спорт 15:06
Общество
Пентагон изучит «метаматериалы инопланетного происхождения»
Министерство обороны США заключило контракт на изучение якобы искусственно созданных физических артефактов инопланетного происхождения с компанией To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA), сообщает The Drive.
МИР 24 19:15
Происшествия
В Москве два рок-музыканта умерли из-за передозировки наркотиками
Двое участников рок-металл группы «Zreet» умерли из-за отравления наркотиками, сообщает Telegram-канал 112.
Московский Комсомолец 08:47
Политика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии Соглашение было заключено на встрече американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
РБК вчера в 01:06
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК 21:58
Происшествия
Популярный мотоблогер погибла в ДТП под Киевом
Под Киевом на Гостомельской трассе известная инстаграм-модель, увлекающаяся ездой на мотоцикле, погибла в ДТП.
РИА Новости 17:37
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Гаджеты
Kraftway планирует выпуск накопителя SSD с чипами памяти GS Nanotech
Kraftway о создании микросхемы первого отечественного дискового контроллера и представил прототип твердотельного накопителя информации.
Telesputnik.ru вчера в 03:28
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM вчера в 04:18
Экономика
Крупные банки могут начать оказывать госуслуги
Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ 16 октября в 22:42
Наука
Московские ученые предложили лечить рак с помощью кремния
Ученые из МГУ имени Ломоносова совместно с коллегами из Германии предложили бороться с раком с помощью наполненных лекарством наноконтейнеров на основе кремния.
Москва 24 вчера в 06:48
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов
Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
Дни24 17 октября в 08:16
Финансы
ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
Газета.Ru вчера в 06:47