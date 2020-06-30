Общество
ДождьВ Екатеринбурге с 1 июля откроют летние веранды ресторанов и кафе
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил с 1 июля возобновить работу летних веранд кафе и ресторанов в Екатеринбурге. Соответствующий указ уже подписан. Об этом глава региона заявил в своем Instagram.
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Завтра здесь будут толпы: как кафе и рестораны Екатеринбурга готовятся к открытию
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Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
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