Общество

ДождьДождьВ Екатеринбурге с 1 июля откроют летние веранды ресторанов и кафе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил с 1 июля возобновить работу летних веранд кафе и ресторанов в Екатеринбурге. Соответствующий указ уже подписан. Об этом глава региона заявил в своем Instagram.
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Завтра здесь будут толпы: как кафе и рестораны Екатеринбурга готовятся к открытию

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В Екатеринбурге с 1 июля открываются летние кафе

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В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов

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В Екатеринбурге открываются летние веранды кафе и ресторанов

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