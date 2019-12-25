Происшествия
РБКВ Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком
По данным местного портала E1, нападение произошло утром 25 декабря. Источники издания сообщили, что пострадавшая — учительница русского языка и литературы школы № 24 Марина Заболотная, в момент нападения она вышла из подъезда дома, чтобы пойти в школу на работу. Нападавший — ученик девятого класса.
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В Екатеринбурге ученик школы напал с молотком на учителя: пострадавшую увезли в больницу
Екатеринбург Онлайн04:46
Дело о нападении подростка на учительницу в Екатеринбурге будет передано в СКР
Европейско-Азиатские новости06:36
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В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
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Старший аналитик компании Niko Partners Даниэль Ахмад (Daniel Ahmad) обратил внимание, что 17 декабря в цифровом магазине Microsoft появилась игра под названием The Legend of Zelda Breath of the Wild.
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Сериал «Шторм» Борис Хлебникова критики назвали лучшим российским сериалом года.
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Президент России Владимир Путин на встрече с правительством назвал главной задачей повышение уровня доходов граждан.
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Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
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Умерла автор главной песни из сериала «Друзья»
Алли Уиллис была двукратным лауреатом премии "Грэмми" за работу над музыкой к мюзиклу "Цветы лиловые полей" и фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз" с Эдди Мерфи.
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В среднем, цена за владение машиной для водителей России составляет 468 евро или 32,2 тысячи рублей в месяц.
Происшествия
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Двоим 18-летним жителям Агинского предъявлены обвинения в убийстве и расчленении 17-летнего юноши.
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В городе Полевской (Свердловская область) бывший заместитель начальника ОМВД по оперативной работе ворвался в управлении культуры городской администрации с ножом, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход ЦБ РФ из капитала Сбербанка, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Политика
В фонде Горбачёва назвали выдумкой его обещания по вопросу Курил
Утверждалось, что советский лидер признал территориальную проблему в отношениях с Японией, которую ранее Советский Союз отвергал.
Экономика
Михаил Петриченко: «Налоги для небольших магазинов могут вырасти в 6-8 раз»
На продолжающемся заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Саратовской области собравшиеся перешли к обсуждению изменений условий ведения бизнеса в связи с внедрением маркировки на определенные группы товаров.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына
Поклонники считают, что Арчи - копия отца. Позади возле елки сидят родители в простой одежде и с умилением смотрят на сына.
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Песков оценил слова Лукашенко о поисках альтернатив российской нефти
Президент заявил, что Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и "конфисковать" для этого две трубы нефтепровода "Дружба".
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26 декабря произойдет опасное кольцевое солнечное затмение
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На Netflix вышел долгожданный сериал «Ведьмак»: рецензия
Netflix, kinopoisk.ru Фото: Сюжет Сериал основан на цикле книг польского писателя Анджея Сапковского "Сага о ведьмаке".
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На российских полицейских завели дело за отказ найти подростка
В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских, из-за халатности которых погиб похищенный подросток.
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Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные
«Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — цитирует чиновника «Российская газета».
Происшествия
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 15
Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15.
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ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии
Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
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В 2014 году ученые уже производили квантовую телепортацию фотона – в пределах одного кремниевого чипа.
Политика
«Северный поток-2» заморозят на 6 лет
Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Единоборства
Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.