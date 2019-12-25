По данным местного портала E1, нападение произошло утром 25 декабря. Источники издания сообщили, что пострадавшая — учительница русского языка и литературы школы № 24 Марина Заболотная, в момент нападения она вышла из подъезда дома, чтобы пойти в школу на работу. Нападавший — ученик девятого класса.

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

Политика МИД России исключил введение санкций против части американцев Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.

Культура Умерла автор главной песни из сериала «Друзья» Алли Уиллис была двукратным лауреатом премии "Грэмми" за работу над музыкой к мюзиклу "Цветы лиловые полей" и фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз" с Эдди Мерфи.

Происшествия На Урале бывший полицейский ворвался в мэрию с ножом В городе Полевской (Свердловская область) бывший заместитель начальника ОМВД по оперативной работе ворвался в управлении культуры городской администрации с ножом, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Экономика Михаил Петриченко: «Налоги для небольших магазинов могут вырасти в 6-8 раз» На продолжающемся заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Саратовской области собравшиеся перешли к обсуждению изменений условий ведения бизнеса в связи с внедрением маркировки на определенные группы товаров.

Общество Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына Поклонники считают, что Арчи - копия отца. Позади возле елки сидят родители в простой одежде и с умилением смотрят на сына.

Общество Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные «Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — цитирует чиновника «Российская газета».

Политика ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.

Политика «Северный поток-2» заморозят на 6 лет Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.