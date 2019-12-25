25 декабря 20:44 Пострадавшая учительница Марина Заболотная не стала писать заявление на подростка в правоохранительные органы.

с чего всё началось

В Екатеринбурге ученик школы № 24 напал на учительницу с молотком.

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

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