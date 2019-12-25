Происшествия
REGNUMВ Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком
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с чего всё началось
Учительница, на которую в Екатеринбурге напал школьник с молотком, отказалась подавать заявление в полицию
25 декабря 20:44 Пострадавшая учительница Марина Заболотная не стала писать заявление на подростка в правоохранительные органы.Екатеринбург Онлайн04:56
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Дело о нападении подростка на учительницу в Екатеринбурге будет передано в СКР
Европейско-Азиатские новости06:36
Учительница школы № 24, которую ученик ранил молотком, отказалась писать заявление на подростка
Екатеринбург Онлайн11:41
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Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Экономика
Власти ЛНР анонсировали повышение пенсий более 400 тыс. жителям Республики
Принятое Правительством Луганской Народной Республики постановление "Об увеличении размера пенсионных выплат" коснется более 400 тыс. пенсионеров Республики.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Экономика
Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»
Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации.
Происшествия
В посольстве подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии
Пианистка Элина Валиева умерла в Будапеште из-за утечки бытового года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российского дипломата в Венгрии.
Общество
Гуцериев отреагировал на вопросы о следственных действиях
Михаил Гуцериев, появившийся в среду в Кремле как участник встречи президента России с представителями крупного бизнеса, ответил на вопросы прессы касательно возможных следственных действий, о которых сообщалось в ряде СМИ в последние дни.
Интернет
ВТБ начнет выпуск цифровых карт
В следующем году банк планирует начать выпуск цифровой кредитной карты.
Хоккей
«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби
Политика
В США нашли способ ослабить позиции России в Средиземноморье
Конгрессмены США намерены сдерживать активность России и Турции в Средиземном море посредством укрепления связей с Израилем, Грецией и Кипром, сообщает в среду американское издание The Hill.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Политика
Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений
Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Наука
Дрон на спирте провёл в воздухе 12 часов
По словам разработчиков, устройство смогло провести в воздухе около 12 часов. Ученые отметили, что вес аппарата составляет 15 килограммов.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании
По сведениям, предоставленным Роспотребнадзором, было выявлено, что около трети собак из регионов России болеют эхинококкозом.
Культура
Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны
Во вторник, 24 декабря, появилась информация, что за возвращением сериала Павла Костомарова "Эпидемия" в ротацию онлайн-сервиса PREMIER стоит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Армия и оружие
Создание системы военных госпиталей завершится к 2025 году
Министерство обороны до 2025 года завершит создание системы военных госпиталей.
Политика
Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале
Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Общество
В Севастополе встретили первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга
Сегодня, 25 декабря, в Севастополь прибыл первый пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, прошедший по мосту через Керченский пролив.
Экономика
Костин заявил о сложностях при приватизации ВТБ из-за санкций
Вариантов приватизации ВТБ немного, поскольку госбанк находится под санкциями. Об этом в среду, 25 декабря, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Армия и оружие
В США признали превосходство АК-47 над M16
Издание The National Interest сравнило между собой советский автомат АК-47 и американскую автоматическую винтовку M16, которые использовались во время войны во Вьетнаме.
Технологии
Microsoft упростит установку драйверов и обновлений в Windows 10
Как пишет источник, компания Microsoft работает над новыми и более простыми путями установки драйверов и обновлений, не связанных с безопасностью, в Windows 10.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Происшествия
В Грузии погибли пять сорвавшихся в пропасть школьников
По данным грузинских СМИ, автомобиль, в котором находились школьники, сорвался в пропасть с десятиметровой высоты после столкновения с грузовиком.
Общество
Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
Шоу-бизнес
Состояние Галины Волчек ухудшилось
Вчера стало известно, что 86-летняя актриса, режиссер и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек накануне была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии.
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Футбол
Кононов впервые высказался о фанатах «Спартака» после отставки
Кононов впервые после ухода из клуба решил высказаться в адрес поклонников "Спартака".
Кино
Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома 2»
Общество
Чемезов оценил потребность России в мусоросжигательных заводах
Для уничтожения мусора в России необходимо построить как минимум 25–30 мусоросжигательных заводов, заявил корреспонденту РБК глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, прибывший в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.