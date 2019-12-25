Происшествия
Газета.RuВ Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком
В Екатеринбурге школьник напал с молотком на учительницу русского языка школы № 24, сообщает E1.Ru. Отмечается, что мальчик подкараулил учительницу на улице и напал на нее.
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с чего всё началось
25 декабря 18:24 Уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков сказал E1.RU, что вместе с коллегами будет разбираться, почему в школе произошел конфликт, и разработает рекомендации для учителей, школьников и родителей.Екатеринбург Онлайн04:56
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Дело о нападении подростка на учительницу в Екатеринбурге будет передано в СКР
Европейско-Азиатские новости06:36
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Происшествия
Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Происшествия
Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области
Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Политика
Путин заявил об отсутствии у россиян ощущения перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин рассказал, что большинство россиян пока не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов.
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Происшествия
В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Общество
Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.
Армия и оружие
Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду
Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Происшествия
Подростка забили гантелей и битой после отказа полиции искать его
Выяснилось, что двое мужчин похитили его и потребовали выкуп, а потом забили до смерти битой и гантелей.
Политика
Путин уволил главу УВД на московском метрополитене
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении главы управления внутренних дел на московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко.
Кино
Состоялся премьерный показ фильма «Вторжение»
В Москве состоялся премьерный показ фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Транспорт
Из Севастополя отправился первый поезд в Санкт-Петербург
Поезд «Таврия», прибывший накануне в Севастополь из Санкт-Петербурга, отправился обратно днем 25 декабря.
Политика
В фонде Горбачёва назвали выдумкой его обещания по вопросу Курил
Ранее 25 декабря «Киодо», ссылаясь на рассекреченные документы японского МИД, сообщило о содержании беседы Горбачёва и Накасонэ тридцатилетней давности.
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Общество
В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Общество
Кейт Миддлтон в Рождество показала очень необычное фото своих детей
В честь Рождества, которое сегодня отмечается в Великобритании, внук королевы принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон опубликовали необычное фото своих детей.
Футбол
В Китае ограничили зарплаты футболистов
Максимальная зарплата местных игроков ограничена до 1,289 миллиона евро в год. Члены национальной сборной могут зарабатывать на 20% больше.
Футбол
Азмун вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун стал 91-м в списке 100 лучших футболистов 2019 года по версии Marca, сообщается на сайте испанского издания.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Кино
Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала
Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Общество
Россия может обойти санкции США против «Северного потока-2»
Антироссийские санкции США, которые распространяются и на других участников строительства газопровода "Северный поток-2", можно обойти, используя мощности трубопровода Eugal, считают эксперты.
Политика
В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Авто
BMW отзывает 19 тысяч машин в России из-за проблем с детскими креслами
Сообщается, что использование детских сидений может привести к поломке удерживающих скоб.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Экономика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Здоровье
Более 5 тысяч человек получили прививки от кори в Якутске
Подчищающую иммунизацию против кори в столице республики прошли 5140 человек, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Армия и оружие
Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск
Иран выразил свою готовность оказать Сирии помощь в выводе незаконно находящихся в стране американских войск, если такая просьба поступит.