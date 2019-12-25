25 декабря 18:24 Уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков сказал E1.RU, что вместе с коллегами будет разбираться, почему в школе произошел конфликт, и разработает рекомендации для учителей, школьников и родителей.

с чего всё началось

В Екатеринбурге школьник напал с молотком на учительницу русского языка школы № 24, сообщает E1.Ru. Отмечается, что мальчик подкараулил учительницу на улице и напал на нее.

В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

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