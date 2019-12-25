Происшествия
Газета.RuВ Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком
В Екатеринбурге школьник напал с молотком на учительницу русского языка школы № 24, сообщает E1.Ru. Отмечается, что мальчик подкараулил учительницу на улице и напал на нее.
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с чего всё началось
Учительница, на которую в Екатеринбурге напал школьник с молотком, отказалась подавать заявление в полицию
25 декабря 20:44 Пострадавшая учительница Марина Заболотная не стала писать заявление на подростка в правоохранительные органы.Екатеринбург Онлайн04:56
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Учительница школы № 24, которую ученик ранил молотком, отказалась писать заявление на подростка
Екатеринбург Онлайн11:41
Дело о нападении подростка на учительницу в Екатеринбурге будет передано в СКР
Европейско-Азиатские новости06:36
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