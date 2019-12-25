Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

В Екатеринбурге школьник напал с молотком на учительницу русского языка школы № 24, сообщает E1.Ru. Отмечается, что мальчик подкараулил учительницу на улице и напал на нее.
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с чего всё началось

Учительница, на которую в Екатеринбурге напал школьник с молотком, отказалась подавать заявление в полицию

25 декабря 20:44 Пострадавшая учительница Марина Заболотная не стала писать заявление на подростка в правоохранительные органы.
Екатеринбург Онлайн04:56

Подробнее о событии

Учительница, на которую сегодня в Екатеринбурге напал ученик, отказалась заявлять на него

Znak.com10:03

Учительница школы № 24, которую ученик ранил молотком, отказалась писать заявление на подростка

Екатеринбург Онлайн11:41

«У него мать сегодня рожает! А тут такое горе...»: бабушка школьника рассказала, почему мальчик напал на учителя с молотком

КП - Екатеринбург08:27

Дело о нападении подростка на учительницу в Екатеринбурге будет передано в СКР

Европейско-Азиатские новости06:36

В екатеринбургской школе рассказали о подростке, напавшем на учителя

РИА Новости08:31

Причиной нападения школьника на учительницу стал отрывок из «Горе от ума»

Life.ru06:07

Школьник, напавший с молотком на учительницу, пытался убить ее из-за «Горя от ума»

URA.Ru07:09
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Армия и оружие

Украина продала США корабль с лазерной пушкой

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Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета 08:27
Здоровье

Врач рассказала жителям Подмосковья о правилах лечения насморка

Жителям России рассказали о действенных правилах лечения насморка.
Evo-rus.com 10:35
Политика

В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США

Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Газета.Ru 09:45
Транспорт

Первый пассажирский поезд из Петербурга в Крым прибыл в Симферополь

Первый пассажирский поезд, прошедший по Крымскому мосту через Керченский пролив, прибыл на железнодорожный вокзал Симферополя.
ФАН 00:07
Политика

Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США

Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 11:50
Политика

«Северный поток-2» проложит новые маршруты

Премьер-министр Дмитрий Медведев накануне заявил, что санкции США кардинально не повлияют на сроки завершения строительства «Северного потока-2».
Коммерсантъ FM 03:00
Общество

В Кремле отреагировали на идею отмены НДФЛ для малоимущих

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет единой позиции о необходимости отмены подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих россиян.
Профиль вчера в 07:07
Экономика

Средний размер потребительских кредитов сократился почти на 10%

После введения показателя долговой нагрузки средний размер потребительских кредитов сократился на 9,6%. Об этом говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ), который поступил в РБК.
РБК 12:35
Шоу-бизнес

Наташа Королева напугала Инстаграм слишком пухлыми губами

Стоит отметить, что еще недавно Наташа Королева заявляла, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов и имеет натуральные волосы, брови, губы и ногти.
Комсомольская правда 09:05
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве

РИА Новости 08:03
Общество

Костин впервые прокомментировал расследование ФБК про Наилю Аскер-заде

Расследование ФБК:2 декабря ФБК рассказал о том, что Наиля Аскер-заде, которой приписывают отношения с Костиным, якобы пользуется частным самолетом, когда-то записанным на офшор ВТБ, а также 62-метровой яхтой ценой несколько миллиардов долларов.
Snob.ru 12:00
Авто

Владение автомобилем обходится дороже россиянам, чем европейцам

Сумма в 32,2 тыс. рублей, которую россияне ежемесячно тратят на свои автомобили, включает затраты на топливо (основная статья расходов), страховки (КАСКО и ОСАГО), транспортный налог, ремонт и техническое обслуживание, а также затраты на парковку и уплату дорожных штрафов.
Автоновости дня вчера в 22:35
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
РИА Новости 10:20
Кино

Авторы «Союза спасения» отказались давать оценку восстанию декабристов

Piter.tv 03:32
Гаджеты

Sony не справляется со спросом на сенсоры камер

Мода на смартфоны с несколькими мощными камерами приводит к тому, что японский производитель вынужден работать без выходных и заранее приносить извинения за возможный срыв сроков.
IT-World 07:15
Авто

Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 666 рублей

За выставленный на продажу уникальный экземпляр просят сумму в размере 666 666 рублей.
Российская газета 05:00
Общество

Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Вести.Ru вчера в 23:23
Авто

Nissan запатентовал новый седан Nissan Sentra в России

Какие агрегаты достанутся седану в России, пока неясно – если Nissan все же решит вернуть модель на наш рынок, ему еще предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Автоновости дня вчера в 00:10
Экономика

Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ вчера в 11:10
Армия и оружие

Российскую ПВО пополнят комплексы на новых физических принципах

Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса занимаются разработкой зенитных комплексов на новых физических принципах.
N+1 01:52
Армия и оружие

Шойгу оценил ситуацию с подготовкой офицеров в России

В России в настоящее время полностью восстановлена система подготовки офицерского состава, должности укомплектованы на 95%, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
RT на русском 12:17
Происшествия

Дацика арестовали на два месяца за попытку уплыть в Эстонию

Известия 02:31
Автоспорт

Жена Шумахера обратилась к болельщикам

Lenta.ru 09:33
Спорт

РУСАДА оспорит решение WADA о санкциях против России

Исполком WADA 9 декабря этого года единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Life.ru вчера в 10:52
Экономика

Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
RT на русском 09:45
Экономика

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию»

Сбербанк в среду, 25 декабря, передал "золотую акцию" обратно "Яндексу".
Вести.Ru 11:34
Здоровье

Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине

В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс 09:08
Культура

Кевин Спейси поздравил с Рождеством от имени Фрэнка Андервуда

iReactor 10:07
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
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