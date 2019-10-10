Происшествия
Российская газетаВ Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Военный транспортник Ан-12 приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Судя по фотографиям и видео, появившимся в Сети, он сел без шасси, "на брюхо". Источник "РГ" в экстренных службах региона подтвердил факт происшествия: "борт совершил жесткую посадку".
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:00, Вашингтон
Спорт
Путин: Россия открыта к диалогу по всей мировой спортивной повестке
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всегда открыта к диалогу по всей мировой спортивной повестке, об этом он сообщил на открытии форума "Россия - спортивная держава".
РЕН ТВ 08:08
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Газета.Ru 03:03
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
ТАСС 07:19
Происшествия
В Лондоне умер беглый российский банкир
Точная причина смерти не сообщается. Где пройдут похороны, пока неизвестно. Уралтрансбанк был одним из известных региональных банков.
Lenta.ru 07:39
Футбол
Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга
Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
REGNUM 07:39
Авто
Kia Seltos ставит рекорды продаж
Новый кроссовер KIA Seltos, вышедший на индийский рынок 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.
Автоновости дня 04:12
Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Дни24 04:08
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
Экономика
Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 07:47
Армия и оружие
В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
RT на русском 05:56
Игры
Sony подтвердила анонс PlayStation 5
Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
MobiDevices 08 октября в 09:43
Футбол
Гвардиола назвал «новым волшебником» 19-летнего хавбека «Ман Сити»
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу 19-летнего хавбека команды Филипа Фодена.
Газета.Ru 08:49
Политика
Памфилова рассказала о деталях закрытой части встречи с Путиным
Встреча Памфиловой с Путиным прошла накануне, 9 октября.
Ведомости 08:12
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Политика
Нидерланды расследуют участие Киева в гибели Boeing над Донбассом
Накануне депутаты единогласно поддержали идею расследовать роль Украины в крушении Boeing-777 в Донбассе в июле 2014 года, напоминает «Национальная служба новостей».
URA.Ru 08:09
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 05:06
Космос
Названа цена страхования пуска ракеты «Ангара»
В 2017 году в докладе отдела коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США указывалась ориентировочная цена пуска "Ангары-А5" в 100 млн долларов США.
РИА Новости 06:11
Политика
Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
В ИРкутске землетрясение, о чем сообщили не только официальные структуры, но и горожане в своих социальных сетях.
Глагол. Иркутское обозрение 02:44
Экономика
Правительство РФ выделило Саратовской области 3,6 млрд рублей
Правительство поддержало наше обращение о выделении Саратовской области 3 миллиардов 633 миллионов 200 тысяч рублей на поддержку бюджета.
Взгляд-инфо 07:49
Волейбол
Волейболисты сборной России проиграли японцам на Кубке мира
Sportbox.RU 08:54
Здоровье
Доктор Мясников перечислил продукты, вызывающие развитие рака
Телеведущий и доктор Александр Мясников назвал вызывающие рак продукты. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».
МедиаПоток вчера в 12:01
Политика
Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Lenta.ru 02:39
Экономика
ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
В первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
РБК 08:42
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Причиной госпитализации стала пневмония. По словам дочери актрисы, врачи оценивают ее состояние, как тяжелое.
StarHit.ru 05:21
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54