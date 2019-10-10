Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12

Военный транспортник Ан-12 приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Судя по фотографиям и видео, появившимся в Сети, он сел без шасси, "на брюхо". Источник "РГ" в экстренных службах региона подтвердил факт происшествия: "борт совершил жесткую посадку".
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Камера наблюдения сняла аварийную посадку Ан-12 в Кольцово

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Аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12

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Самолет, севший «на брюхо» в Кольцово, отбуксировали на военный аэродром

КП - Екатеринбург08:33
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