Происшествия

Газета.RuГазета.RuВоенный самолет Ан-12 аварийно сел в Екатеринбурге

Военно-транспортный самолет Ан-12 аварийно сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона. По предварительной информации, никто не пострадал.
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Аэропорт Екатеринбурга закрыли из-за аварийной посадки Ан-12

РБК04:22

Екатеринбургский аэропорт прервал работу после аварийной посадки Ан-12

Интерфакс04:21

Эксперт: мастерство пилотов помогло избежать жертв при посадке Ан-12 в Екатеринбурге

ТАСС05:12

В ЦВО прокомментировали аварийную посадку Ан-12 в Кольцово

Областная газета04:34

Опубликовано видео с места аварийной посадки военного Ан-12 в Екатеринбурге

РИА Новости05:29

В Кольцово совершил аварийную посадку грузовой самолет

Екатеринбург Онлайн03:04

Севший без шасси самолет Ан-12 пытаются убрать с взлетной полосы аэропорта «Кольцово»

URA.Ru04:53
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
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7 октября в Сбербанке рассказали, что сотрудник организации, виновный в утечке данных клиентов, в конце сентября текущего года продал одной из преступных групп в «теневом» интернете 5 тыс. учетных записей кредитных карт.
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Последние мамонты на острове Врангеля погибли из-за изоляции

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Скончалась вдова Анатолия Папанова

Не стало вдовы знаменитого актера Анатолия Папанова. Надежде Каратаевой было 93 года, сообщает телеграм-канал "112".
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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что он не боится массовых акций протеста, т. е. нового Майдана.
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На владельца алкогольной компании «Кристалл-Лефортово» завели дело

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Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях

По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.
Газета.Ru 04:26
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Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
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Армия и оружие

Турция начала наземную фазу операции в Сирии

РИА Новости вчера в 15:40
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
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Политика

Российскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране

Ведомости вчера в 19:16
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Apple может выпустить очки дополненной реальности в 2020 году

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Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика

Зарплаты и пенсии военным решили снова проиндексировать

Комитет Государственной Думы по обороне намерен внести поправки об индексации зарплат и пенсий военных ко второму чтению бюджета на 2020 год.
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Минюст объявил фонд Алексея Навального иностранным агентом

Как Минюст мотивировал признание ФБК иноагентом Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
РБК вчера в 11:01
Армия и оружие

Армия Турции сообщила о захвате обозначенных целей в Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщило о захвате обозначенных целей в ходе проводимой в Сирии антитеррористической операции.
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Антон Шунин: «Хохлов сделает работу над ошибками и пойдет дальше. Так же, как и „Динамо“»

Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин в беседе с корреспондентом Sport24 Данилой Игнатовым поделился мнением об отставке главного тренера Дмитрия Хохлова, а также рассказал, как прошла тренировка под руководством исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова.
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Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Происшествия

В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта

Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Финансы

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
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Зеленский оценил последствия разговора с Трампом

Телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, из-за которого разгорелся скандал, никак не мог повлиять на отношения между Киевом и Вашингтоном.
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Disney нашел актера на роль краба в «Русалочке»

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В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
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Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

РИА Новости вчера в 12:03
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Marvel может снять полностью женское супергеройское кино

Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
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Минобороны защитит Крым сверхмощными радарами

URA.Ru 08 октября в 20:46
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
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США могут разрешить некоторым компаниям сотрудничать с Huawei

Соединенные Штаты рассматривают возможность выдачи лицензий американским компаниям для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования Huawei, которая в настоящее время находится в «черном списке».
REGNUM вчера в 23:42
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В Steam можно будет пройти игры с локальным мультиплеером по сети

Valve может добавить в Steam функцию, которая позволит запускать игры с локальным кооперативом по сети.
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Как работают Яндекс.Новости?
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