Происшествия
Газета.RuВоенный самолет Ан-12 аварийно сел в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет Ан-12 аварийно сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона. По предварительной информации, никто не пострадал.
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Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Экономика
Греф заявил о минимальных последствиях утечки данных в Сбербанке
7 октября в Сбербанке рассказали, что сотрудник организации, виновный в утечке данных клиентов, в конце сентября текущего года продал одной из преступных групп в «теневом» интернете 5 тыс. учетных записей кредитных карт.
Известия 05:02
Наука
Последние мамонты на острове Врангеля погибли из-за изоляции
Ученые выяснили возможные причины вымирания последней колонии шерстистых мамонтов, которые обитали на территории нынешнего острова Врангеля и исчезли с лица земли около 4 тыс. лет назад.
Известия вчера в 22:03
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Анатолия Папанова
Не стало вдовы знаменитого актера Анатолия Папанова. Надежде Каратаевой было 93 года, сообщает телеграм-канал "112".
Московский Комсомолец 05:13
Политика
Зеленский: Майдана не боюсь, кровопролития не будет
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что он не боится массовых акций протеста, т. е. нового Майдана.
REGNUM 04:38
Происшествия
На владельца алкогольной компании «Кристалл-Лефортово» завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на постановление о возбуждении дела.
Коммерсантъ 04:24
Здоровье
Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.
Газета.Ru 04:26
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Армия и оружие
Турция начала наземную фазу операции в Сирии
РИА Новости вчера в 15:40
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Политика
Российскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране
Ведомости вчера в 19:16
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
Зарплаты и пенсии военным решили снова проиндексировать
Комитет Государственной Думы по обороне намерен внести поправки об индексации зарплат и пенсий военных ко второму чтению бюджета на 2020 год.
Суть событий 04:37
Политика
Минюст объявил фонд Алексея Навального иностранным агентом
Как Минюст мотивировал признание ФБК иноагентом Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
РБК вчера в 11:01
Армия и оружие
Армия Турции сообщила о захвате обозначенных целей в Сирии
Министерство национальной обороны Турции сообщило о захвате обозначенных целей в ходе проводимой в Сирии антитеррористической операции.
Известия 05:28
Футбол
Антон Шунин: «Хохлов сделает работу над ошибками и пойдет дальше. Так же, как и „Динамо“»
Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин в беседе с корреспондентом Sport24 Данилой Игнатовым поделился мнением об отставке главного тренера Дмитрия Хохлова, а также рассказал, как прошла тренировка под руководством исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова.
Sport24.ru 04:06
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Финансы
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Политика
Зеленский оценил последствия разговора с Трампом
Телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, из-за которого разгорелся скандал, никак не мог повлиять на отношения между Киевом и Вашингтоном.
Российская газета 04:17
Кино
Disney нашел актера на роль краба в «Русалочке»
Газета.Ru вчера в 08:21
Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
RT на русском 03:57
Спорт
Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира
РИА Новости вчера в 12:03
Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Дни24 04:08
Армия и оружие
Минобороны защитит Крым сверхмощными радарами
URA.Ru 08 октября в 20:46
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Политика
США могут разрешить некоторым компаниям сотрудничать с Huawei
Соединенные Штаты рассматривают возможность выдачи лицензий американским компаниям для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования Huawei, которая в настоящее время находится в «черном списке».
REGNUM вчера в 23:42
Игры
В Steam можно будет пройти игры с локальным мультиплеером по сети
Valve может добавить в Steam функцию, которая позволит запускать игры с локальным кооперативом по сети.
CyberSport.ru 05:13