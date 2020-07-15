Происшествия
REGNUMВ Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки
Екатеринбург, 15 июля 2020, 13:23 — REGNUM В Екатеринбурге трое бывших полицейских отправятся в колонию за изнасилование девушки. Об этом написал в Facebook адвокат Алексей Бушмаков. Приговор вынес Ленинский райсуд.
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В Екатеринбурге суд признал виновными троих полицейских, изнасиловавших студентку
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На самом деле идея карты, которая объединила бы в себе все города, не нова, но на фоне роста популярности GTA 5 после того, как ее бесплатно раздавали в Epic Games Store, а также анонса для консолей нового поколения, у игры значительно расширилась аудитория, которой также интересна GTA 6.
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Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что в будущем хочет стать президентом клуба.
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Изюминкой внешности нового S-Class станут выдвигающиеся дверные ручки.
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Акции "Газпрома" сегодня открылись гэпом вниз на 6%. Это дивидендный гэп - вчера акции включали рекордные дивиденды, которые компания заплатит за прошлый год.
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