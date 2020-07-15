Происшествия

REGNUMREGNUMВ Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

Екатеринбург, 15 июля 2020, 13:23 — REGNUM В Екатеринбурге трое бывших полицейских отправятся в колонию за изнасилование девушки. Об этом написал в Facebook адвокат Алексей Бушмаков. Приговор вынес Ленинский райсуд.
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Суд вынес приговор экс-полицейским, которые изнасиловали девушку в патрульной машине

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В Екатеринбурге вынесли приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании

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Вынесен приговор экс-полицейским Екатеринбурга, изнасиловавшим девушку в служебном УАЗе

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Экс-полицейских на Урале приговорили к колонии по делу об изнасиловании

РИА Новости08:38

В Екатеринбурге осуждены полицейские, изнасиловавшие проститутку

URA.Ru05:20

В Екатеринбурге суд признал виновными троих полицейских, изнасиловавших студентку

КП - Екатеринбург04:57

Полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки, отправят в колонию

Екатеринбург Онлайн05:22
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КамАЗ выявил и устранил недостатки тягача нового поколения

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Общество

ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж

Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
Народные новости 08:48
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Общество

В России предложили запретить однополым парам усыновлять детей

Freepressa.ru вчера в 14:57
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Технологии

США опубликовали отчет об испытаниях вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает медицинский журнал The New England Journal of Medicine.
Коммерсантъ 02:40
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета вчера в 05:43
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Игры

Фанаты создали карту для GTA 6, которая удивила игроков

На самом деле идея карты, которая объединила бы в себе все города, не нова, но на фоне роста популярности GTA 5 после того, как ее бесплатно раздавали в Epic Games Store, а также анонса для консолей нового поколения, у игры значительно расширилась аудитория, которой также интересна GTA 6.
Srnsk 08:05
Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
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Авто

Aurus утвердил дизайн нового внедорожника Komendant

Отечественный концерн Aurus утвердил финальный вариант дизайна нового люксового внедорожника Komendant.
Новые автомобили 00:03
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Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
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Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
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Происшествия

СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами

Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Политика

Польская партия требует признать посла США в стране персоной нон грата

Депутаты польской национал-патриотической партии "Конфедерация" выступили с требованием признать персоной нон грата американского посла в республике Джорджетт Мосбахер.
ТАСС 09:54
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Футбол

Аршавин сообщил о желании стать президентом «Зенита»

Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что в будущем хочет стать президентом клуба.
Газета.Ru 09:31
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Политика

Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений

Известия 09:05
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Общество

В ОНК сообщили, что фигурант дела Фургала Мистрюков болен раком

ТАСС 07:44
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Экономика

ЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%

"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8, 5-9, 0 % г / г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9, 5-10, 0 % г / г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.
Интерфакс 08:02
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Общество

Названы отличия современных школьников от советских

Российские специалисты провели большое исследование на тему отличия российских школьников от советских.
Телеканал 360° 03:34
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Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду.
Газета.Ru 06:35
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Автоспорт

В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля

Как стало известно немецкой версии Motorsport.com, владелец Aston Martin Лоуренс Стролл устроил встречу с четырехкратным чемпионом Формулы 1. Стролл пригласил Феттеля в свой дом в швейцарской деревне Гштад, где предложил спортсмену контракт на 2021 год.
Motorsport.com Россия 04:06
Авто

Внешность нового Mercedes-Benz S-Class показали на рендерах

Изюминкой внешности нового S-Class станут выдвигающиеся дверные ручки.
SpeedMe вчера в 10:44
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Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

Evo-rus.com 02:35
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Армия и оружие

Генерал-майор ВСУ предрек «страшные» последствия в случае войны России и Украины

В случае вооруженного конфликта последствия «будут страшными», спрогнозировал Петр Гаращук.
Аргументы недели 08:53
Политика

Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки

Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
RT на русском 09:40
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Общество

У украинской телеведущей выпал зуб в эфире

У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
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Футбол

В «Уфе» зафиксировано два новых случая коронавируса

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что в клубе обнаружено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 09:03
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Экономика

Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

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Футбол

Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле

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Политика

Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Вести.Ru 08:20
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Экономика

Дивидендный гэп «Газпрома» может остаться незакрытым

Акции "Газпрома" сегодня открылись гэпом вниз на 6%. Это дивидендный гэп - вчера акции включали рекордные дивиденды, которые компания заплатит за прошлый год.
Finam.Ru 08:25
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