Происшествия

REGNUMREGNUMВ Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

Екатеринбург, 15 июля 2020, 13:23 — REGNUM В Екатеринбурге трое бывших полицейских отправятся в колонию за изнасилование девушки. Об этом написал в Facebook адвокат Алексей Бушмаков. Приговор вынес Ленинский райсуд.
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Экс-полицейских на Урале приговорили к колонии по делу об изнасиловании

РИА Новости08:38

В Екатеринбурге вынесли приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании

ТАСС06:01

В Екатеринбурге осуждены полицейские, изнасиловавшие проститутку

URA.Ru05:20

Суд вынес приговор экс-полицейским, которые изнасиловали девушку в патрульной машине

66.ru05:32

Вынесен приговор экс-полицейским Екатеринбурга, изнасиловавшим девушку в служебном УАЗе

Znak.com05:39

В Екатеринбурге суд признал виновными троих полицейских, изнасиловавших студентку

КП - Екатеринбург04:57

Полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки, отправят в колонию

Екатеринбург Онлайн05:22
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:44, Ашберн
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

CT news 10:02
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Политика

Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров

Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском 08:34
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Политика

Захарова оценила расширение санкций против «Северного потока – 2»

Объявляя санкции в отношении «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.
Известия 10:50
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Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
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Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Жителя России с 15 июля 2020 года могут начислить две выплаты более 21 000 рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
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Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
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Происшествия

Замгендиректора «Почты России» не признал вину в превышении полномочий

Заместитель гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков не признаёт вину в превышении должностных полномочий.
RT на русском 10:30
10
Экономика

ЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%

"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8, 5-9, 0 % г / г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9, 5-10, 0 % г / г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.
Интерфакс 08:02
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Авто

Mercedes официально представил AMG GT Black Series

Пакет Black Series предусматривает установку адаптивной системы демпфирования и стабилизаторов поперечной устойчивости.
Car.ru 08:58
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Политика

Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии

РИА Новости 09:51
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Футбол

«Арсенал» обыграл «Урал» в выездном матче чемпионата России

Тульский "Арсенал" переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:57
Кино

Проект «Сила». Вышел трейлер фильма о пилюле, создающей супергероев

Трейлер фильма «Проект „Сила“» опубликовал сервис потокового видео Netflix 15 июля на своем YouTube-канале.
ИА Красная Весна 10:55
Армия и оружие

Британский флот оконфузился из-за антироссийского оружия

Как оказалось, у Королевского флота просто не нашлось подводных лодок для испытания нового оружия, пишет Daily Express.
ПолитРоссия 13 июля в 10:27
Политика

Times: Трамп хочет встретиться с Путиным до американских выборов

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до американских выборов, пишет газета The Times.
Газета.Ru 09:58
Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Российская газета 09:18
294
Общество

Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
436
Общество

ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»

Ранее сообщалось, что пенсионерам, которые начали свою трудовую деятельность при СССР могут получить по 1% от пенсионного капитала, за каждый отработанный год до 1 января 1991 года.
ToDay News Ufa 11:27
387
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
4,8K
Шоу-бизнес

44-летняя Дана Борисова опубликовала свои пляжные фото без ретуши

Дана Борисова опубликовала фото в купальнике Снимки не заставили себя долго ждать — теледива опубликовала несколько кадров, на которых она позирует на каменистом сочинском пляже.
Вокруг ТВ вчера в 19:40
1
Общество

Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России

В некоторых случаях даже трудно сказать, идет ли речь о штамме SARS-CoV-2 или какого-либо другого коронавируса.
Lenta.ru 09:53
10
Общество

Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян

Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 09:33
385
Общество

Возраст молодежи в России могут увеличить с 30 до 35 лет

В Совете Федерации разработан пакет законопроектов о молодежной политике, одним из них предложено увеличить с 30 до 35 лет возраст лиц, которых относят к молодежи, сообщил заместитель главы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев.
Агентство Телеграф 09:35
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Гаджеты

Inventive Retail Group откроет до 60 магазинов Xiaomi в России

Evo-rus.com 06:36
7
Общество

Россиян, прилетающих вывозными рейсами, обязали соблюдать изоляцию

Москвичи и жители Подмосковья, прибывшие в аэропорты столицы, смогут изолироваться дома, а прибывшие в Москву и региональные аэропорты жители других регионов - в обсерваторах.
РИА Новости 11:03
5
Общество

В США демонтируют памятник основателю русских поселений на Аляске

IslamNews 09:01
69
Политика

Китай ввел санкции за продажу оружия Тайваню против компании из США

Китай вводит санкции против оборонной компании США Lockheed Martin, которая является главным производителем истребителей в США.
МонаВиста 04:56
7
Энергетика

Саудовская Аравия сохранит объем экспорта нефти

Саудовская Аравия в августе сохранит экспорт нефти на июльском уровне, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.
Газета.Ru 09:03
Кино

Netflix впервые назвал 10 своих самых популярных фильмов

Представители Netflix впервые раскрыли топ-10 самых популярных оригинальных фильмов на сервисе.
Игромания.ру 10:59
2
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
26
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
22
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