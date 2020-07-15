Происшествия
REGNUMВ Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки
Екатеринбург, 15 июля 2020, 13:23 — REGNUM В Екатеринбурге трое бывших полицейских отправятся в колонию за изнасилование девушки. Об этом написал в Facebook адвокат Алексей Бушмаков. Приговор вынес Ленинский райсуд.
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В Екатеринбурге суд признал виновными троих полицейских, изнасиловавших студентку
КП - Екатеринбург04:57
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Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева впервые за долгое время выложила в соцсети собственное фото.
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