Екатеринбург, 15 июля 2020, 13:23 — REGNUM В Екатеринбурге трое бывших полицейских отправятся в колонию за изнасилование девушки. Об этом написал в Facebook адвокат Алексей Бушмаков. Приговор вынес Ленинский райсуд.

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

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