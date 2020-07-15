Происшествия
REGNUMВ Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки
Екатеринбург, 15 июля 2020, 13:23 — REGNUM В Екатеринбурге трое бывших полицейских отправятся в колонию за изнасилование девушки. Об этом написал в Facebook адвокат Алексей Бушмаков. Приговор вынес Ленинский райсуд.
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В Екатеринбурге суд признал виновными троих полицейских, изнасиловавших студентку
КП - Екатеринбург04:57
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РФС завершил внутреннее расследование в отношении судьи Лапочкина
Расследование в отношении арбитра инициировал Хачатурянц по итогам матча 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1). В том матче Лапочкин удалил с поля главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско за бурные эмоции после назначенного пенальти в ворота «Спартака» за фол Умярова и неназначенного одиннадцатиметрового удара в ворота «Локо».
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Согласно опубликованному сообщению, Госдепартамент США «13 июля 2020 года выпустил заявление, которое игнорирует усилия Китая и стран АСЕАН ради мира и стабильности в Южно-Китайском море, намеренно искажает факты и международное право, включая Конвенцию ООН по морскому праву, раздувает ситуацию в регионе и пытается посеять раздор между Китаем и другими прибрежными странами».
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Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
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Возле ЦИК Белоруссии образовались очереди из желающих подать обращение
Очереди в несколько сотен метров образовались возле Центризбиркома Белоруссии из желающих подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, ожидание растягивается на несколько часов, передает корреспондент РИА Новости.
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Роспотребнадзор сохранил изоляцию для прибывающих вывозными рейсами
Согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой от 15 июля, изоляции на 14 дней подлежат россияне, прилетающие вывозными рейсами, лица без гражданства и иностранцы, прибывающие в Россию на работу.
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Общество
Пожар на военном корабле США обернется экологической катастрофой
В публикации отмечается, что если 257-метровый военный корабль Bonhomme Richard, пожар на котором не удается ликвидировать с 12 июля, затонет в порту Сан-Диего, то в воду попадет несколько миллионов литров топлива.
Piter.tv 12:42