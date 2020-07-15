Екатеринбург, 15 июля 2020, 13:23 — REGNUM В Екатеринбурге трое бывших полицейских отправятся в колонию за изнасилование девушки. Об этом написал в Facebook адвокат Алексей Бушмаков. Приговор вынес Ленинский райсуд.

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