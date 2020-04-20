с чего всё началось

В Центральной городской клинической больнице №1 Екатеринбурга коронавирусную инфекцию заподозрили у 78 врачей и пациентов, у них положительные первичные анализы на заболевание.

В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус

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Происшествия В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции. 360

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Здоровье На Урале назвали причину массового заражения коронавирусом в больнице В свою очередь, глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских проинформировал, что положительные анализы на коронавирус официально подтверждены у 78 пациентов и сотрудников медучреждения. 2