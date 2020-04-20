с чего всё началось

В Центральной городской клинической больнице №1 Екатеринбурга коронавирусную инфекцию заподозрили у 78 врачей и пациентов, у них положительные первичные анализы на заболевание.

В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус

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Общество Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.

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Энергетика Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель. 489

Политика Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства. 1

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