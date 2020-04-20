Коронавирус
RT на русскомВ Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
В Центральной городской клинической больнице №1 Екатеринбурга коронавирусную инфекцию заподозрили у 78 врачей и пациентов, у них положительные первичные анализы на заболевание.
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После вспышки коронавируса больницу № 1 в Екатеринбурге перепрофилировали в инфекционную
Екатеринбург Онлайн06:02
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Политика
Академик назвал Путину срок минимизации последствий от коронавируса
Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обастановке назвал срок, который необходим для минимизации последствий от распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 08:42
Общество
Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России
Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня.
RuNews24.ru вчера в 17:27
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
ТАСС вчера в 15:59
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады
Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.
REGNUM 09:03
Происшествия
СК завел дело на мужчин, избивших фельдшера скорой помощи
Двоим мужчинам, избившим медиков бригады скорой помощи, которые приехали взять анализы на коронавирус у жителей Кирово-Чепецка, грозит до двух лет лишения свободы - их делом занялся Следственный комитет.
Газета.Ru 08:10
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Политика
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.
Взгляд.ру 08:35
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Финансы
Рубль обвалился к доллару и евро из-за дешевой нефти
Утром 20 апреля рубль обвалился к доллару и евро на фоне упавших цен на нефть.
Московский Комсомолец 03:52
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь шокировала подписчиков, сняв наращенные волосы
Ранее фолловеры в социальных сетях обвиняли знаменитость в излишней «искусственности» — девушка активно пользуется услугами косметологов, прибегая к контурной пластике и увеличению губ, наращивает волосы и ресницы, сделала операцию по увеличению груди.
iReactor 06:41
Авто
Редкая «Волга» с салоном из кожи крокодила выставлена на продажу
На сайте по продаже автомобилей Авто.ру появился очень редкий экземпляр – речь идет о «Волге» ГАЗ-3111, которая была выставлена на продажу в Санкт-Петербурге.
CarsWeek.ru вчера в 03:08
Общество
Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую
Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" пояснил, что вызывать скорую помощь, если температура поднялась выше 38,5 градуса.
РИА Новости 08:54
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Биатлон
Союз биатлонистов России утвердил новый тренерский штаб сборной
Союз биатлонистов России (СБР) утвердил новый тренерский штаб национальной команды, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:08
Общество
Собянин назвал достаточными введенные в Москве ограничения
Говоря о режиме всеобщей самоизоляции, Собянин заявил, что эту меру нужно продолжать применять, поэтому московские власти продлили ограничения, в том числе пропускной режим, до 1 мая.
РБК 08:35
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26
Шоу-бизнес
Стало известно необычное имя дочери Данилы Козловского
Звёздная пара Ольги Зуевой и Данилы Козловского рассекретили имя новорождённой дочки. Малышка родилась в начале марта.
Вестник 08:21
Здоровье
Из второго владимирского роддома выписали всех женщин
На номер «Вестей» в WhatsApp +7 919 019 62 62 пришло видео от Евгении, на котором беременная женщина утверждает, что всех, кто собирался рожать во втором роддоме, сейчас выселяют.
ГТРК Владимир 06:04
Экономика
Владелец ТК «Атриум» предупредил о возможном коллапсе
Владелец торгового комплекса «Атриум» Эрнест Рудяк (собственник группы компаний «Ингеоком») сообщил, что уже в начале мая, когда придет время выплаты налоговых платежей, может наступить коллапс на рынке торговой недвижимости.
Моллы.Ru 06:49
Здоровье
В России зафиксировали 285 очагов заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны.
Газета.Ru 07:40
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
В Свердловской области в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничат продажу алкоголя.
Российская газета 08:21
Происшествия
В Пензенской области задержали криминального авторитета
В Пензенской области сотрудники Росгвардии и полиции задержали 58-летнего мужчину, который обвиняется по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
1pnz.ru 06:35
Армия и оружие
Минобороны приостановило строительство фрегатов проекта 22350М
Военное дело вчера в 02:28
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Охлобыстин заявил, что на Пасху ходил в храм, но ничего не нарушал
Актер и бывший священник Иван Охлобыстин подтвердил, что на Пасху ходил в храм Софии Премудрости Божией в Москве, но заявил, что ничего не нарушал.
Коммерсантъ 06:31
Экономика
Программу беспроцентных кредитов компаниям на выплату зарплат расширят
Кабмин расширит программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат для предприятий, которые работают в сферах, пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил 20 апреля глава Правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Парламентская газета 06:43