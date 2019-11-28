Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Екатеринбурге нашли тело мальчика

В Ленинском районе Екатеринбурга обнаружено тело девятилетнего мальчика. Пока официальных комментариев от правоохранителей по данному делу не поступало, но СМИ сообщают, что ребенок мог стать жертвой сектантов.
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с чего всё началось

«Били плетками и засунули кляп в рот»: в Екатеринбурге убили 9-летнего мальчика из Беларуси

В Чкаловском районе Екатеринбурга рано утром было найдено изуродованное тело 9-летнего мальчика. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп. По предварительным данным, именно это и стало причиной смерти.
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Похоже на экзорцизм? Религиовед об убийстве мальчика в Екатеринбурге

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Ребенка замучили еще несколько недель назад: все, что известно о жестоком убийстве мальчика из Белоруссии

66.ru07:44

Труп пролежал в земле три недели: все, что известно об убийстве 9-летнего мальчика из Беларуси в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге нашли тело девятилетнего мальчика, который мог стать жертвой секты

ТАСС05:53

«Это не секта»: причиной гибели маленького белоруса в Екатеринбурге стало жестокое воспитание

Европейско-Азиатские новости07:48

Соседка семьи убитого мальчика в Екатеринбурге: мать и ребенка искали еще неделю назад

Znak.com08:52

Следствие выдвинуло новую версию смерти ребенка, убитого религиозными фанатиками

URA.Ru07:23
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Украина рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, пишет УНИАН.
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Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания

25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
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Шведские фанаты осквернили статую Ибрагимовича в Мальме

Статуя шведского нападающего Златана Ибрагимовича была осквернена шведскими фанатами в Мальме.
РИА Новости вчера в 14:54
Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал вчера в 07:39
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Доктор Мясников рассказал о питании для людей пожилого возраста

Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Evo-rus.com вчера в 08:23
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Что получит бывшая жена Глушакова: три квартиры в Москве, одна в Сочи, дом в Миллерово

«СЭ» стало известно, какие активы получит бывшая жена Дениса Глушакова — Дарья — по итогам бракоразводного процесса с футболистом.
Спорт-Экспресс 08:38
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Врачи Каабак и Бабенко возвращены на работу в НМИЦ здоровья детей

Врачи Каабак и Бабенко возвращены на работу в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей в Москве.
Авторадио 08:49
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Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Газета.Ru вчера в 09:06
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На экраны выходит российский фильм ужасов «Тварь»

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«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Lenta.ru 07:13
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина о ракетах в Европе

25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности.
Lenta.ru вчера в 19:16
Происшествия

Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших

Жительница Саратова Елена Киселева, у которой убили 9-летнюю дочь Лизу, создала свой поисковый отряд под названием «Прорыв».
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НАТО одобрило новую формулу расчёта взносов в бюджет альянса

НАТО согласовало новую формулу расчёта взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а Германия — увеличит.
RT на русском 07:37
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
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Венгрия пообещала блокировать проведение саммита Украина-НАТО

Венгрия будет и дальше блокировать саммит Украина-НАТО из-за украинского языка об образовании, заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдятро, сообщает издание «Главком».
Московский Комсомолец 08:46
Шоу-бизнес

Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес

Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
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Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год

Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Что происходит 06:35
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течении 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Армия и оружие

В Турции прокомментировали ситуацию с планом НАТО по защите Прибалтики

26 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Турция не поддержала военные планы НАТО по защите Прибалтики и Польши «в случае нападения России».
RT на русском 08:38
Общество

Российский снайпер установил новый мировой рекорд

Новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела установлен российским снайпером Сергеем Шмаковым. Это произошло 26 ноября 2019 года.
ИА REX вчера в 09:00
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Россияне одобрили медведя в качестве символа страны

Почти две трети (65 процентов) россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
Lenta.ru 04:54
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Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Известия вчера в 16:01
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В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Ведомости 02:36
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Роскосмос объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА

Руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артём Мельников заявил, что зарплата руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна.
News.ru 08:35
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Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Lenta.ru 06:15
Происшествия

В Москве нашли мертвым адвоката

В Москве нашли мертвым адвоката Дмитрия Разумовского, сообщает РЕН ТВ.
РБК 07:43
Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
РИА Новости 06:17
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Компания Chery изменила стоимость кроссоверов в РФ

SpeedMe 00:22
Происшествия

ФСБ, МВД и СК задержали участников преступной группы «Шараповские»

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