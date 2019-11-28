Происшествия
Российская газетаВ Екатеринбурге нашли тело мальчика
В Ленинском районе Екатеринбурга обнаружено тело девятилетнего мальчика. Пока официальных комментариев от правоохранителей по данному делу не поступало, но СМИ сообщают, что ребенок мог стать жертвой сектантов.
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с чего всё началось
В Чкаловском районе Екатеринбурга рано утром было найдено изуродованное тело 9-летнего мальчика. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп. По предварительным данным, именно это и стало причиной смерти.КП - Екатеринбург02:02
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«Это не секта»: причиной гибели маленького белоруса в Екатеринбурге стало жестокое воспитание
Европейско-Азиатские новости07:48
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