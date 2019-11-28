Происшествия
РБКВ Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
Издание Znak.com со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщает, что погибший мальчик был гражданином Белоруссии. По словам собеседника агентства, трагедия произошла 27 ноября. Ребенка убили в квартире матери в Чкаловском районе, однако его тело нашли в Ленинском районе города.
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с чего всё началось
В Чкаловском районе Екатеринбурга рано утром было найдено изуродованное тело 9-летнего мальчика. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп. По предварительным данным, именно это и стало причиной смерти.КП - Екатеринбург02:02
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«Это не секта»: причиной гибели маленького белоруса в Екатеринбурге стало жестокое воспитание
Европейско-Азиатские новости07:48
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:21, Ашберн
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 05:04
Общество
В Госдуме планируют сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуму сегодня, 28 ноября, внесен законопроект, закрепляющий за 31 декабря статус выходного дня.
ДЕЛА.ru 03:43
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Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
REGNUM 26 ноября в 10:35
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Политика
Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости вчера в 09:24
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал вчера в 07:39
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
РИА Новости вчера в 16:09
Здоровье
Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки
Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
РБК 09:09
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости 07:36
Футбол
«Краснодар» назвал состав на матч против «Базеля»
Евро-футбол.ру 09:35
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
Здоровье
В Коми назвали причины кадрового дефицита врачей
Как отметила начальник отдела кадрового обеспечения Минздрава Коми Оксана Исакова, причин кадрового дефицита несколько.
ИА БНК 06:20
Армия и оружие
США перебросили боевую технику к нефтяным полям в Сирии, сообщили СМИ
По данным государственного телевидения Сирии, силы США сосредоточили десятки единиц боевой техники в районе Румейлан рядом с нефтяными месторождениями на северо-востоке сирийского государства.
Газета.Ru 09:36
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК 07:59
Происшествия
Рошаль выступил за защиту врачей по аналогии с полицейскими и судьями
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что врачебное сообщество в России абсолютно беззащитно, и выступил за введение законодательной защиты для врачей.
РБК 10:05
Происшествия
Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту
Мировой судья участка № 263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Коммерсантъ 10:10
Политика
Авиасообщение между РФ и Грузией не возобновят до нового года
Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии "по соображениям безопасности".
Интерфакс 09:37
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Футбол
Болельщики «Мальме» написали слово «Иуда» на доме Ибрагимовича
Болельщики «Мальме» продолжают выражать недовольство тем фактом, что нападающий Златан Ибрагимович стал совладельцем стокгольмского «Хаммарбю».
Матч ТВ 09:01
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время вчера в 16:47
Происшествия
Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца
Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 04:57
Экономика
Власти Венесуэлы предложили поставщикам оплачивать их услуги в юанях
Власти Венесуэлы начали предлагать компаниям, оказывающим услуги государственному сектору, оплачивать их в юанях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников и представителей частных компаний.
РБК 09:20
Общество
Греф показал Медведеву аватар Елену и суперкомпьютер Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф продемонстрировал премьер-министру Дмитрию Медведеву цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud (облачная платформа финансовой организации), передает ТАСС.
РБК 09:46
Шоу-бизнес
Мадонна отменила три концерта из-за боли
Американская певица Мадонна объявила об отмене трех концертов в Бостоне из-за «непреодолимой боли».
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В Роскосмосе объяснили, почему Рогозин зарабатывает больше главы NASA
Зарплата генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из NASA Джеймса Брайденстайна за счёт доплат за доступ к секретной информации.
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Происшествия
Мать убитой в Саратове Лизы Киселевой создала свой поисковый отряд
Елена Киселева, мать убитой в Саратове 9-летней Лизы Киселевой, стала одним из основателей нового поискового отряда.
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Общество
В России ввели льготы для селян
Полностью исключены из программы внутригородские муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальные образования и городские округа Московской области.
Lenta.ru 10:01
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Британский институт назвал Севастополь российским
В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Газета.Ru 10:13