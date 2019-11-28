В Чкаловском районе Екатеринбурга рано утром было найдено изуродованное тело 9-летнего мальчика. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп. По предварительным данным, именно это и стало причиной смерти.

с чего всё началось

Издание Znak.com со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщает, что погибший мальчик был гражданином Белоруссии. По словам собеседника агентства, трагедия произошла 27 ноября. Ребенка убили в квартире матери в Чкаловском районе, однако его тело нашли в Ленинском районе города.

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