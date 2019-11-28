Происшествия

РБКРБКВ Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

Издание Znak.com со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщает, что погибший мальчик был гражданином Белоруссии. По словам собеседника агентства, трагедия произошла 27 ноября. Ребенка убили в квартире матери в Чкаловском районе, однако его тело нашли в Ленинском районе города.
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с чего всё началось

«Били плетками и засунули кляп в рот»: в Екатеринбурге убили 9-летнего мальчика из Беларуси

В Чкаловском районе Екатеринбурга рано утром было найдено изуродованное тело 9-летнего мальчика. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп. По предварительным данным, именно это и стало причиной смерти.
КП - Екатеринбург02:02

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Похоже на экзорцизм? Религиовед об убийстве мальчика в Екатеринбурге

Екатеринбург Онлайн08:44

Ребенка замучили еще несколько недель назад: все, что известно о жестоком убийстве мальчика из Белоруссии

66.ru07:44

В Екатеринбурге обыскивают квартиру, в которой убили 9-летнего мальчика

КП - Екатеринбург09:55

В Екатеринбурге нашли тело девятилетнего мальчика, который мог стать жертвой секты

ТАСС05:53

«Это не секта»: причиной гибели маленького белоруса в Екатеринбурге стало жестокое воспитание

Европейско-Азиатские новости07:48

Следствие выдвинуло новую версию смерти ребенка, убитого религиозными фанатиками

URA.Ru07:23

Квартиру, где жила семья погибшего в Екатеринбурге мальчика, покинули следователи

Znak.com10:09
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Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 05:04
Общество

В Госдуме планируют сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуму сегодня, 28 ноября, внесен законопроект, закрепляющий за 31 декабря статус выходного дня.
ДЕЛА.ru 03:43
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

REGNUM 26 ноября в 10:35
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Политика

Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости вчера в 09:24
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал вчера в 07:39
Общество

Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
РИА Новости вчера в 16:09
Здоровье

Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки

Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
РБК 09:09
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости 07:36
Футбол

«Краснодар» назвал состав на матч против «Базеля»

Евро-футбол.ру 09:35
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
Здоровье

В Коми назвали причины кадрового дефицита врачей

Как отметила начальник отдела кадрового обеспечения Минздрава Коми Оксана Исакова, причин кадрового дефицита несколько.
ИА БНК 06:20
Армия и оружие

США перебросили боевую технику к нефтяным полям в Сирии, сообщили СМИ

По данным государственного телевидения Сирии, силы США сосредоточили десятки единиц боевой техники в районе Румейлан рядом с нефтяными месторождениями на северо-востоке сирийского государства.
Газета.Ru 09:36
Общество

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК 07:59
Происшествия

Рошаль выступил за защиту врачей по аналогии с полицейскими и судьями

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что врачебное сообщество в России абсолютно беззащитно, и выступил за введение законодательной защиты для врачей.
РБК 10:05
Происшествия

Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту

Мировой судья участка № 263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Коммерсантъ 10:10
Политика

Авиасообщение между РФ и Грузией не возобновят до нового года

Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии "по соображениям безопасности".
Интерфакс 09:37
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Футбол

Болельщики «Мальме» написали слово «Иуда» на доме Ибрагимовича

Болельщики «Мальме» продолжают выражать недовольство тем фактом, что нападающий Златан Ибрагимович стал совладельцем стокгольмского «Хаммарбю».
Матч ТВ 09:01
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время вчера в 16:47
Происшествия

Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца

Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 04:57
Экономика

Власти Венесуэлы предложили поставщикам оплачивать их услуги в юанях

Власти Венесуэлы начали предлагать компаниям, оказывающим услуги государственному сектору, оплачивать их в юанях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников и представителей частных компаний.
РБК 09:20
Общество

Греф показал Медведеву аватар Елену и суперкомпьютер Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф продемонстрировал премьер-министру Дмитрию Медведеву цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud (облачная платформа финансовой организации), передает ТАСС.
РБК 09:46
Шоу-бизнес

Мадонна отменила три концерта из-за боли

Американская певица Мадонна объявила об отмене трех концертов в Бостоне из-за «непреодолимой боли».
Известия 07:45
Политика

Елена Зеркаль подала в отставку с поста замглавы МИД Украины

РБК 10:01
Общество

В Роскосмосе объяснили, почему Рогозин зарабатывает больше главы NASA

Зарплата генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из NASA Джеймса Брайденстайна за счёт доплат за доступ к секретной информации.
Мойка78 09:15
Происшествия

Мать убитой в Саратове Лизы Киселевой создала свой поисковый отряд

Елена Киселева, мать убитой в Саратове 9-летней Лизы Киселевой, стала одним из основателей нового поискового отряда.
Что происходит 08:17
Общество

В России ввели льготы для селян

Полностью исключены из программы внутригородские муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальные образования и городские округа Московской области.
Lenta.ru 10:01
Политика

Британский институт назвал Севастополь российским

В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Газета.Ru 10:13
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