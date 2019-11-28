Происшествия

РБКРБКВ Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

Издание Znak.com со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщает, что погибший мальчик был гражданином Белоруссии. По словам собеседника агентства, трагедия произошла 27 ноября. Ребенка убили в квартире матери в Чкаловском районе, однако его тело нашли в Ленинском районе города.
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с чего всё началось

«Били плетками и засунули кляп в рот»: в Екатеринбурге убили 9-летнего мальчика из Беларуси

В Чкаловском районе Екатеринбурга рано утром было найдено изуродованное тело 9-летнего мальчика. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп. По предварительным данным, именно это и стало причиной смерти.
КП - Екатеринбург02:02

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Задержана мать девятилетнего мальчика из Белоруссии, убитого в Екатеринбурге

URA.Ru11:42

В Екатеринбурге обыскивают квартиру, в которой убили 9-летнего мальчика

КП - Екатеринбург09:55

Ребенка замучили еще несколько недель назад: все, что известно о жестоком убийстве мальчика из Белоруссии

66.ru07:44

В Екатеринбурге нашли тело девятилетнего мальчика, который мог стать жертвой секты

ТАСС05:53

«Это не секта»: причиной гибели маленького белоруса в Екатеринбурге стало жестокое воспитание

Европейско-Азиатские новости07:48

Мать девятилетнего мальчика из Белоруссии, убитого в Екатеринбурге, задержана

Екатеринбург Онлайн11:26

СМИ узнали причину смерти мальчика, убитого в Екатеринбурге

Znak.com11:53
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:59, Ашберн
Общество

Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве

Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия 07:56
Политика

Британский институт назвал Севастополь российским

В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Газета.Ru 10:13
Авто

Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов

Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Lenta.ru 08:31
Общество

Российского актера не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Украинские пограничники не пустили российского актера на территорию станы из-за его поездок в Крым и запретили въезд на территорию Украины на три года.
Известия 05:27
Авто

Обновлённый кроссовер Toyota C-HR появился в РФ

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на обновленный купеобразный кроссовер Toyota C-HR.
Автоновости дня вчера в 04:57
Общество

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:16
Кино

Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

В YuoTube опубликовано видео о создании фильма Мартина Скорсезе «Ирландец».
Культуромания вчера в 02:28
Политика

В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 02:24
Общество

В небе над Челябинском взорвался неизвестный объект

Жителя Челябинска и соседних городов массово стали сообщать в социальных сетях, что примерно в 19:30 видели в вечернем небе полет яркого неизвестного объекта, оставляющего веерообразный хвост.
Московский Комсомолец 11:07
Спорт

МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией

В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ведомости 06:23
Общество

«Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА

Зарплата гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации, объяснил в четверг руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
РИА Новости 07:43
Общество

Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:45
Происшествия

В Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

РБК 07:13
Футбол

Зенит — Лион 2:0

Спорт-Экспресс вчера в 14:46
Происшествия

Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту

Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Газета.Ru 11:03
Музыка

Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ 04:52
Общество

Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
РИА Новости вчера в 16:09
Шоу-бизнес

Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой

Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
News.ru 10:50
Общество

Московский штаб Алексея Навального сообщил о якобы секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России»

В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
Эхо Москвы 11:04
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Общество

В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов

"Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти", - говорится в проекте закона, размещенном в базе данных ГД.
РИА Новости 11:21
Кино

Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона

Культуромания вчера в 02:45
Происшествия

В Албании произошло новое землетрясение

Не успела Албания оправиться от землетрясения, произошедшее утром вторника, как сегодня произошло второе на этой неделе.
Shraibikus News 11:09
Гаджеты

Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition

Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.
Актуальные Новости 06:16
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС 07:24
Происшествия

Задержаны участники совершившей серию убийств банды «Шараповские»

Газета.Ru 03:38
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета 26 ноября в 02:59
Наука

Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами

МедиаПоток 11:33
Экономика

Центральные банки активно скупают и репатриируют золото

В Белграде решили последовать примеру коллег из многих стран, которые активно наращивают свои золотые запасы.
Expert.ru 04:37
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