Происшествия
РБКВ Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
Издание Znak.com со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщает, что погибший мальчик был гражданином Белоруссии. По словам собеседника агентства, трагедия произошла 27 ноября. Ребенка убили в квартире матери в Чкаловском районе, однако его тело нашли в Ленинском районе города.
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с чего всё началось
В Чкаловском районе Екатеринбурга рано утром было найдено изуродованное тело 9-летнего мальчика. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп. По предварительным данным, именно это и стало причиной смерти.КП - Екатеринбург02:02
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«Это не секта»: причиной гибели маленького белоруса в Екатеринбурге стало жестокое воспитание
Европейско-Азиатские новости07:48
Мать девятилетнего мальчика из Белоруссии, убитого в Екатеринбурге, задержана
Екатеринбург Онлайн11:26
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:59, Ашберн
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Политика
Британский институт назвал Севастополь российским
В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Авто
Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов
Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Общество
Российского актера не пустили на Украину из-за посещения Крыма
Украинские пограничники не пустили российского актера на территорию станы из-за его поездок в Крым и запретили въезд на территорию Украины на три года.
Авто
Обновлённый кроссовер Toyota C-HR появился в РФ
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на обновленный купеобразный кроссовер Toyota C-HR.
Общество
Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Кино
Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
В YuoTube опубликовано видео о создании фильма Мартина Скорсезе «Ирландец».
Политика
В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения
Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Общество
В небе над Челябинском взорвался неизвестный объект
Жителя Челябинска и соседних городов массово стали сообщать в социальных сетях, что примерно в 19:30 видели в вечернем небе полет яркого неизвестного объекта, оставляющего веерообразный хвост.
Спорт
МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией
В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Общество
«Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА
Зарплата гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации, объяснил в четверг руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
Общество
Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Происшествия
Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту
Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
Шоу-бизнес
Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой
Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
Общество
Московский штаб Алексея Навального сообщил о якобы секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России»
В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Общество
В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
"Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти", - говорится в проекте закона, размещенном в базе данных ГД.
Кино
Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона
Происшествия
В Албании произошло новое землетрясение
Не успела Албания оправиться от землетрясения, произошедшее утром вторника, как сегодня произошло второе на этой неделе.
Гаджеты
Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition
Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Кино
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Наука
Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами
Экономика
Центральные банки активно скупают и репатриируют золото
В Белграде решили последовать примеру коллег из многих стран, которые активно наращивают свои золотые запасы.