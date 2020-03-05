с чего всё началось

В Екатеринбурге 5 марта пройдёт салют по случаю 67-й годовщины со дня смерти Иосифа Сталина. Внимание на это в своём инстаграме обратил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Поступок ярых противников Сталина, салютующих его смерти, Куйвашев назвал смелым и откровенным.

В Екатеринбурге устроят салют в связи с годовщиной смерти Сталина

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Общество Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю после серии скандалов Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала открытое обращение к президенту, в котором попросила создать "действенную систему защиты судей, прокуроров и иных должностных лиц от информационного шантажа".

Общество В Петербурге 700 студентов отправили на карантин из-за коронавируса В Санкт-Петербурге сразу 700 студентов закрыли на 14-дневный карантин в здании общежития университета имени Мечникова из-за контактов с итальянцем, у которого подозревают коронавирус COVID-19.

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Общество Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решение не проводить его в 2020 году, сообщил председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов.

Политика Верховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Космос Ровер Curiosity снял панораму Марса в сверхвысоком разрешении Автономная лаборатория Сuriosity, с 2012 года работающая на Марсе и анализирующая состав почв и атмосферы, прислала панорамы Красной планеты.

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Биатлон Подделку подписей Родченкова признал МОК Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи под показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были поддельными.

Авто Koenigsegg представила свой новый гиперкар Gemera По словам руководителя Koenigsegg Кристиана фон Кёнигсегга, Gemera это автомобиль нового класса, который сочетает в себе особенности гиперкара при этом способен взять на борт четыре человека.

Финансы Курс евро поднялся выше 75 рублей Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.

Общество Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.