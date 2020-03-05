с чего всё началось

В Екатеринбурге 5 марта пройдёт салют по случаю 67-й годовщины со дня смерти Иосифа Сталина. Внимание на это в своём инстаграме обратил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Поступок ярых противников Сталина, салютующих его смерти, Куйвашев назвал смелым и откровенным.

В Екатеринбурге устроят салют в связи с годовщиной смерти Сталина

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