Общество
REGNUMВ Екатеринбурге устроят салют в связи с годовщиной смерти Сталина
В Екатеринбурге 5 марта пройдёт салют по случаю 67-й годовщины со дня смерти Иосифа Сталина. Внимание на это в своём инстаграме обратил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Поступок ярых противников Сталина, салютующих его смерти, Куйвашев назвал смелым и откровенным.
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с чего всё началось
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал фото салюта у себя в инстаграме и назвал поступок жителей Екатеринбурга «смелым и откровенным».Дождь11:13
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