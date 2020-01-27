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Екатеринбург-ТВВ Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку
В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку Их не устраивают условия труда, предложенные новой компанией-аутсорсером. В Екатеринбурге водители скорой помощи решили не выходить на смену 1 февраля.
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История с забастовкой водителей скорой медицинской помощи в Екатеринбурге набирает обороты
Вечерние Ведомости07:58
Прокуратура Екатеринбурга проверит условия работы водителей скорой, устроивших массовую забастовку
Наша Газета (г. Екатеринбург)08:33
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