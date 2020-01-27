Общество

Екатеринбург-ТВЕкатеринбург-ТВВ Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку

В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку Их не устраивают условия труда, предложенные новой компанией-аутсорсером. В Екатеринбурге водители скорой помощи решили не выходить на смену 1 февраля.
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В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за жалоб водителей скорой помощи

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Почему бунтуют водители скорых Екатеринбурга и чем это грозит

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Вечерние Ведомости07:58

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Наша Газета (г. Екатеринбург)08:33

«Шантаж не пройдет». Владелец компании-аутсорсера ответил водителям скорых, готовящим забастовку

66.ru05:18
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О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
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Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
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Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
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Сотрудник Ресурсного центра ядерно-физических методов исследований Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Сергей Карташов рассказал о том, что ученые данного НИЦ занимаются разработкой новейшего высокоточного полиграфа на основе магнитно-резонансной томографии.
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Власти Китая заявили об ускоренном распространении коронавируса

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