Общество

Екатеринбург-ТВЕкатеринбург-ТВВ Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку

В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку Их не устраивают условия труда, предложенные новой компанией-аутсорсером. В Екатеринбурге водители скорой помощи решили не выходить на смену 1 февраля.
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