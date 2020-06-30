Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов

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