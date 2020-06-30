Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов

Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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В Екатеринбурге с 1 июля открываются летние кафе

ТАСС09:18

В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов

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В Свердловской области открыли летние веранды кафе и ресторанов

КП - Екатеринбург08:01

В Екатеринбурге с 1 июля откроют летние веранды кафе

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