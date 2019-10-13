Согласно результатам опроса о месте для строительства храма в Екатеринбурге, больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявили в Горизбиркоме города.

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма

Происшествия В Карелии возбудили уголовное дело по факту избиения осужденного Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий с применением насилия.

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Происшествия Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.

Армия и оружие Американский военный беспилотник во время испытаний сдуло ветром Испытания проходили на полигоне Юма в штате Аризона. Во время посадки беспилотника его сдуло порывами ветра.

Происшествия В Кемерове девочка полгода проходила с кисточкой в голове Доктор клиники Дамир Ахтямов в комментариях к посту рассказал, что девочка упала, когда держала кисточку во рту.

Экономика Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.

Политика Песков прокомментировал итоги голосования в Екатеринбурге Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал про итоги голосования, которым выбирали место для строительства храма в Екатеринбурге, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Шоу-бизнес Лечение не помогает: у Заворотнюк отмирают ткани У Анастасии Заворотнюк атрофированы почти все мышцы, актриса находится в предкоматозном состоянии, – сообщил Telegram-канал Mash.

Происшествия СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела» Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».

Политика В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме» Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».

Политика Путин прибыл в Саудовскую Аравию Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Культура Познер дал объяснение своему презрению к интернету Журналист Владимир Познер заявил об отсутствии интереса к интернету, а также объяснил, почему среди тех, кто начинал работать на телевидении, есть люди, которые предпочли уйти на YouTube.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 45 Число жертв разрушительного тайфуна "Хагибис", который прошел через центральные и восточные районы Японии в минувшие выходные, достигло 45 человек.

Наука Статью о привлекательности женщин на каблуках отозвали из журнала Редакция журнала Archives of Sexual Behavior отозвала статью 2014 года, посвященную влиянию каблуков на женскую привлекательность.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после отказа двигателя Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за отказа двигателя после взлета.

Здоровье В Госдуму внесли законопроект о новых правилах оказания скорой помощи Бригаде скорой медицинской помощи могут дать право по согласованию со старшим врачом в экстренных случаях оказывать медицинскую помощь без письменного согласия пациента, следует из законопроекта, внесённого в Государственную думу.

Политика Каталонских сепаратистов приговорили к срокам до 13 лет за референдум Девять активистов приговорены к тюремным срокам от девяти до 13 лет заключения.

Общество Туристы назвали самые скучные города Европы Специалисты сервиса опросили в соцсетях тысячу пользователей и выяснили, в каких городах прошел их самый неинтересных отдых.