Общество
RT на русскомВ Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма
Согласно результатам опроса о месте для строительства храма в Екатеринбурге, больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявили в Горизбиркоме города.
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Фонд святой Екатерины начинает консультации с властями о строительстве храма в центре Екатеринбурга
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