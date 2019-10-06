Футбол

Твой КонтинентТвой КонтинентВ Екатеринбурге задержали фанатов «Зенита» за незаконное шествие

Урал — Зенит
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
3′
Бранислав Иванович
14′
Эмануэль Маммана
Олег Шатов
27′
Магомед Оздоев
Николай Димитров
Владимир Ильин
51′
Роман Емельянов
Андрей Егорычев
55′
Олег Шатов
58′
63′
Сердар Азмун
65′
Юрий Жирков
Александр Ерохин
83′
Сердар Азмун
Роберт Мак
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
89′
В Екатеринбурге задержали фанатов «Зенита» из Санкт-Петербурга за незаконное шествие. В рамках 12 тура Чемпионата России по футболу в Екатеринбурге встречались «Урал» и питерский «Зенит».
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