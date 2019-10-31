Происшествия

РБКРБКВ Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета

В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Свердловской области.
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Силовики задержали мужчину, «заминировавшего» рейс Екатеринбург–Сургут

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«Грозит уголовная ответственность»: ФСБ задержала мужчину, «заминировавшего» самолёт в Кольцово

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В Екатеринбурге задержали лжеминера, сообщившего о бомбе в самолете

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Задержанный из-за звонка о минировании самолет вылетел из Екатеринбурга в Сургут

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Мужчину, сообщившего о «минировании» самолета, задержали в Екатеринбурге

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Из-за сообщения о бомбе в самолете в Кольцово задержали несколько рейсов

66.ru12:27

В Екатеринбурге поймали лже-минера рейса в Сургут. На поступок его толкнули сильные чувства

URA.Ru13:58
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 16:06, Ашберн
Армия и оружие

Асад усомнился в ликвидации Аль-Багдади

Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что Дамаск не контактировал с США по вопросу ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и не верит в реальность его убийства, пока не предъявлены свидетельства.
РИА Новости 15:26
Происшествия

Губернатор НАО прервал рабочую поездку из-за убийства в Нарьян-Маре

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский прервал рабочую поездку из-за убийства ребенка в детском саду Нарьян-Мара, 1 ноября он вылетит в округ.
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Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

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Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Экономика

«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов

51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
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Политика

Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект

Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».
RT на русском 12:57
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Происшествия

Вернувшийся в Россию бизнесмен получил три года колонии

Бизнесмен был признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Газета.Ru 15:12
Политика

Палата представителей конгресса одобрила процедуру импичмента Трампу

По версии американской администрации, резолюция как раз доказывает незаконность начала процедуры импичмента в отношении Трампа.
Газета.Ru 13:24
Кино

Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»

Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
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Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Интерфакс 08:21
Футбол

«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
РБК 14:33
Происшествия

Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи

Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
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Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла

Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Политика

Все посольства Израиля возобновят работу 1 ноября

Дипмиссии прекратили работу накануне.
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Общество

Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью

Gazeta.SPb вчера в 17:46
Футбол

Ибрагимович заявил о возвращении в Испанию

РБК 29 октября в 08:02
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Происшествия

Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
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Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Кино

Вышел финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

В сети появился финальный трейлер картины «Джуманджи: Новый уровень», пишет «Афиша Daily».
Профиль 12:43
Политика

Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»

Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
RT на русском 13:28
Происшествия

СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону

"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Наука

Причину пристрастия к алкоголю и сладкому объяснили ученые

Экономика сегодня 11:50
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов не знал, сколько лет его дочери

Футболист Дмитрий Тарасов погряз в семейных делах: помимо развода и выплаты алиментов его первая супруга Оксана упрекнула спортсмена, что он даже не знает, сколько лет его старшей дочери (ошибся на 1 год).
Prognozist вчера в 05:33
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз

Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Культура

На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева

Discover24 03:21
Общество

На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей

На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей.
Известия 12:06
Экономика

Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен

Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
REGNUM 02:19
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