Происшествия
РБКВ Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета
В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Свердловской области.
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«Грозит уголовная ответственность»: ФСБ задержала мужчину, «заминировавшего» самолёт в Кольцово
Екатеринбург Онлайн13:46
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Армия и оружие
Асад усомнился в ликвидации Аль-Багдади
Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что Дамаск не контактировал с США по вопросу ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и не верит в реальность его убийства, пока не предъявлены свидетельства.
РИА Новости 15:26
Происшествия
Губернатор НАО прервал рабочую поездку из-за убийства в Нарьян-Маре
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский прервал рабочую поездку из-за убийства ребенка в детском саду Нарьян-Мара, 1 ноября он вылетит в округ.
Известия 15:12
Здоровье
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
ТВ Центр вчера в 14:38
Происшествия
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь вчера в 05:24
Политика
Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект
Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».
RT на русском 12:57
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Происшествия
Вернувшийся в Россию бизнесмен получил три года колонии
Бизнесмен был признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Газета.Ru 15:12
Политика
Палата представителей конгресса одобрила процедуру импичмента Трампу
По версии американской администрации, резолюция как раз доказывает незаконность начала процедуры импичмента в отношении Трампа.
Газета.Ru 13:24
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv 14:46
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
РБК 14:33
Происшествия
Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи
Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Коммерсантъ 14:39
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Политика
Все посольства Израиля возобновят работу 1 ноября
Дипмиссии прекратили работу накануне.
Говорит Москва 14:52
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Gazeta.SPb вчера в 17:46
Футбол
Ибрагимович заявил о возвращении в Испанию
РБК 29 октября в 08:02
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт 29 октября в 12:15
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Кино
Вышел финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
В сети появился финальный трейлер картины «Джуманджи: Новый уровень», пишет «Афиша Daily».
Профиль 12:43
Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
RT на русском 13:28
Происшествия
СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону
"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Наука
Причину пристрастия к алкоголю и сладкому объяснили ученые
Экономика сегодня 11:50
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов не знал, сколько лет его дочери
Футболист Дмитрий Тарасов погряз в семейных делах: помимо развода и выплаты алиментов его первая супруга Оксана упрекнула спортсмена, что он даже не знает, сколько лет его старшей дочери (ошибся на 1 год).
Prognozist вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Культура
На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева
Discover24 03:21
Общество
На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей
На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей.
Известия 12:06
Экономика
Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен
Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
REGNUM 02:19