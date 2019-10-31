Происшествия

РБКРБКВ Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета

В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Свердловской области.
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Силовики задержали мужчину, «заминировавшего» рейс Екатеринбург–Сургут

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В Екатеринбурге поймали лже-минера рейса в Сургут. На поступок его толкнули сильные чувства

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Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

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В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
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Карпин раскрыл проблемы «Ростова» после проигрыша «Спартаку»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о проигрыше в матче 1/8 финала Кубка России сс "Спартаком".
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"Продолжительность жизни достигла исторического национального максимума — 73,5 года (рост на 0,6 года) за счет дополнительного спасения 31 тысячи человеческих жизней", — следует из доклада "О задачах субъектов России в сфере здравоохранения"
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Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

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В Женеве начал работу Конституционный комитет Сирии

Сирийский Конституционный комитет приступил к работе в Женеве, об этом официально объявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен 30 октября.
Красная весна вчера в 11:25
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Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине

Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Газета.Ru 17:07
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Из Национального медцентра здоровья детей уволили трансплантологов и закрыли целое отделение

Из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей минздрава РФ уволили ведущих трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко, а также по собственному желанию готовится уйти заведующий отделением Анатолий Попа.
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Представлены номинанты на премию «Золотая маска»

Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
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Не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если она обращается по вопросам прерывания беременности, но можно это делать на основе добровольности, - ответил Путин.
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Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
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Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
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В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения

30 октября в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
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Асад назвал Трампа лучшим президентом

Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
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Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект

Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».
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Россия достроит в Нигерии сталелитейный завод, который начали возводить в 1979 году

Завод мощностью 3 млн т в год начали строить в 1979 году при содействии СССР. На эти цели было направлено $8 млрд.
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Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
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Министру культуры Владимиру Мединскому не понравился фильм «Джокер»

Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.
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Астрономы открыли новый тип ураганов на Сатурне

Испанские планетологи открыли новый тип ураганов, наблюдая за северным полюсом Сатурна.
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Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
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Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2019 года

Заработает закон о "суверенном Рунете" С 1 ноября вступает в силу закон об обеспечении безопасной и устойчивой работы российского сегмента интернета на случай, если его отключат от глобальной инфраструктуры Сети.
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