Происшествия

РБКРБКВ Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета

В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Свердловской области.
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Силовики задержали мужчину, «заминировавшего» рейс Екатеринбург–Сургут

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Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
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На презентации нового шоу Яна Рудковская призналась, что поправилась. И на это есть серьезная причина.
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Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией.
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
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В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
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В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
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Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
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В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру

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Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 62

Число погибших при пожаре в поезде на северо-востоке Пакистана увеличилось до 62 человек.
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Пятилетняя девочка умерла в детском саду во время тихого часа

Оka.fm 10:00
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