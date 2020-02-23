Происшествия
BFM.ruВ Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат задержанного Алексей Бушмаков. По его словам, у Литреева нашли менее грамма экстази.
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с чего всё началось
В Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази задержали IT‑специалиста и создателя «Красной кнопки» Александра Литреева
В Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази задержали основателя компании по кибербезопасности Vee Security Россия Александра Литреева. Об этом «Медиазоне» сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.Медиазонавчера в 09:51
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Политика
Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»
Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Экономика
ЦБ напечатает деньги для расплаты с миноритариями Сбербанка
ЦБ включит печатный станок для выполнения условий сделки по продаже Сбербанка Минфину, рассказали «Известиям» три знакомых с ситуацией источника.
Хоккей
Ковальчук перешел из «Монреаля» в «Вашингтон»
Игры
Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет
Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
Кино
Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon
Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».
Шоу-бизнес
Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля
Украинская певица Maruv подверглась травле у себя на родине за поздравления соотечественников с 23 февраля, так как в стране праздник Дня защитника Отечества был перенесен на 14 октября.
Происшествия
СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии
Число участников карнавала в немецком Фолькмарзене, пострадавших в результате наезда автомобиля на зрителей, выросло до 30 человек, пишет Bild.
Здоровье
В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess
Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Политика
Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде
«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
Авто
Кроссовер Arkana от Renault появится под брендом Samsung
"Корейская" версия получила не только новое название и бренд (на местном рынке ее представят, как Samsung XM3), но и более современную платформу CMF-B от Nissan Juke второй генерации, в то время как "нашему" кросс-купе полагается устаревшая "тележка" B0 от Renault Duster.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Общество
Названа дата лишения королевских титулов принца Гарри и Меган Маркл
Ранее королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal, так как в его названии присутствует слово «королевский» (royal).
Музыка
Оззи Осборн выпустил свой первый за 10 лет сольный студийный альбом
Происшествия
Посинел от удушья: мальчик умер, пытаясь сделать сюрприз отцу
В станице Кривянская Ростовской области умер четырехлетний мальчик, который пытался порадовать своего отца, сделав ему подарок ко Дню защитника Отечества.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Авто
Mazda не выпустит новую Mazda 6 до 2022 года
Новое поколение Mazda 6 не появится до 2022 года. Компания Mazda не намерена выпускать новое поколение седана Mazda 6 до марта 2022 года.
Хоккей
Шестеркин и Бучневич попали в аварию в США
Российские хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию в Бруклине.
Гаджеты
Работу новой iOS 14 показали на iPhone 11 Pro Max
Сетевой информатор Бен Гескин (Ben Geskin) выложил в интернет видео, на котором продемонстрировал раннюю внутреннюю тестовую сборку iOS 14 на iPhone 11 Pro Max.
Происшествия
Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев был арестован за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает TMZ Sports.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
Авто
Эксперты рассказали, почему не нужен кроссоверам полный привод
Автогиганты в массе своей заменяют раму на несущий кузов, постоянный полный привод уступает место подключаемому, неразрезные мосты в задней подвеске – полузависимой балке.
Армия и оружие
Новое поколение локаторов для поиска беспилотников появилось в России
Российский концерн «Автоматика» собирается представить новое поколение радаров для обнаружения беспилотных летательных аппаратов с малой отражающей способностью, рассказал глава предприятия Владимир Кабанов.
Общество
Россиянам хотят разрешить платить рублями на турецких курортах
Москва и Анкара прорабатывают возможность расчета для российских туристов в рублях на турецких курортах, сообщил губернатор Антальи Мунир Каралоглу.
Технологии
Компания Jaguar Land Rover представила беспилотник
Концепт Project Vector в длину всего четыре метра, и он является полностью автономным транспортным средством, которое позволит в городе заменить такси.
Кино
Объявлен актерский состав второго сезона сериала «Ведьмак»
Второй сезон сериала будет доступен подписчикам Netflix в 2021 году.
Футбол
Фонсека: «„Рома“ хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна»
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека заявил, что римляне хотят выкупить защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга и хавбека "Арсенала" Генриха Мхитаряна, которые выступают за итальянский клуб на правах аренды:Крис является отличным парнем и невероятным профессионалом.