Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат задержанного Алексей Бушмаков. По его словам, у Литреева нашли менее грамма экстази.
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В Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази задержали IT‑специалиста и создателя «Красной кнопки» Александра Литреева

В Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази задержали основателя компании по кибербезопасности Vee Security Россия Александра Литреева. Об этом «Медиазоне» сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.
Медиазонавчера в 09:51

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Суд арестовал основателя компании по кибербезопасности Vee Security

ТАСС04:26

Разработчик приложения-оповещения правозащитников Литреев арестован в Екатеринбурге

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Арестованный Александр Литреев покупал MDMA вместе со студенткой УрФУ. Что известно о девушке

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Кто такой Александр Литреев и как его задержали? Всё об айтишнике, пойманном с экстази в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге суд арестовал главу фирмы в сфере кибербезопасности

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Суд в Екатеринбурге арестовал IT‑специалиста Александра Литреева по делу о покупке наркотиков

Медиазона03:35

Суд отправил в СИЗО создателя «Красной кнопки» Александра Литреева

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Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля

Украинская певица Maruv подверглась травле у себя на родине за поздравления соотечественников с 23 февраля, так как в стране праздник Дня защитника Отечества был перенесен на 14 октября.
Газета.Ru 12:17
Происшествия

СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии

Число участников карнавала в немецком Фолькмарзене, пострадавших в результате наезда автомобиля на зрителей, выросло до 30 человек, пишет Bild.
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В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess

Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
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Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде

«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
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"Корейская" версия получила не только новое название и бренд (на местном рынке ее представят, как Samsung XM3), но и более современную платформу CMF-B от Nissan Juke второй генерации, в то время как "нашему" кросс-купе полагается устаревшая "тележка" B0 от Renault Duster.
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Общество

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Ранее королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal, так как в его названии присутствует слово «королевский» (royal).
REGNUM 22 февраля в 14:00
Музыка

Оззи Осборн выпустил свой первый за 10 лет сольный студийный альбом

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Происшествия

Посинел от удушья: мальчик умер, пытаясь сделать сюрприз отцу

В станице Кривянская Ростовской области умер четырехлетний мальчик, который пытался порадовать своего отца, сделав ему подарок ко Дню защитника Отечества.
Вести.Ru 09:19
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На Украине захотели пересмотреть закон о языке

Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Mazda не выпустит новую Mazda 6 до 2022 года

Новое поколение Mazda 6 не появится до 2022 года. Компания Mazda не намерена выпускать новое поколение седана Mazda 6 до марта 2022 года.
Тарантас Ньюс 22 февраля в 07:55
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Шестеркин и Бучневич попали в аварию в США

Российские хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию в Бруклине.
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Работу новой iOS 14 показали на iPhone 11 Pro Max

Сетевой информатор Бен Гескин (Ben Geskin) выложил в интернет видео, на котором продемонстрировал раннюю внутреннюю тестовую сборку iOS 14 на iPhone 11 Pro Max.
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Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев был арестован за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает TMZ Sports.
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
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Авто

Эксперты рассказали, почему не нужен кроссоверам полный привод

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Новое поколение локаторов для поиска беспилотников появилось в России

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Россиянам хотят разрешить платить рублями на турецких курортах

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Компания Jaguar Land Rover представила беспилотник

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Власти Украины не выплатили обещанные бывшим пленным деньги

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Объявлен актерский состав второго сезона сериала «Ведьмак»

Второй сезон сериала будет доступен подписчикам Netflix в 2021 году.
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Футбол

Фонсека: «„Рома“ хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна»

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека заявил, что римляне хотят выкупить защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга и хавбека "Арсенала" Генриха Мхитаряна, которые выступают за итальянский клуб на правах аренды:Крис является отличным парнем и невероятным профессионалом.
Soccer.ru 04:38
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