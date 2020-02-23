В Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази задержали основателя компании по кибербезопасности Vee Security Россия Александра Литреева. Об этом «Медиазоне» сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.

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В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат задержанного Алексей Бушмаков. По его словам, у Литреева нашли менее грамма экстази.

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