Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов задержан при получении взятки

Операцию проводила ФСБ Как рассказал "Ъ-Урал" источник в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ задержали гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова.
Коммерсантъ Екатеринбург09:09

Подробнее о событии

Гендиректора свердловской ОЭЗ «Титановая долина» задержали при получении крупной взятки

Коммерсантъ10:50

Вместе с гендиректором «Титановой долины» по делу о взятке задержан экс-замминистра экономики региона

Екатеринбург Онлайн15:35

По делу главы ОЭЗ «Титановая долина» задержан фигурант дела «Бухты Квинс» Шилиманов

Znak.com14:21

По делу гендиректора «Титановой долины» задержали бывшего замминистра экономики Михаила Шилиманова

66.ru20:37

Источник уточнил сумму взятки задержанного гендиректора «Титановой долины»

URA.Ru14:19

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали гендиректора «Титановой долины»

КП - Екатеринбург10:10

Источник: в Екатеринбурге задержан гендиректор ОЭЗ «Титановая долина»

ТАСС09:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:25, Ашберн
Автоспорт

Месси и Хэмилтон стали спортсменами года по версии Laureus

Телеканал 360° 16:20
Происшествия

Россиянка заразилась коронавирусом на японском лайнере

У россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в посольстве России в Токио.
Вести.Ru 05:35
Футбол

«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Челси» в матче АПЛ

Газета.Ru 17:12
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 07:58
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС вчера в 12:30
Общество

Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

Lenta.ru 14:33
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс 16:34
Технологии

Появился ультразвуковой браслет для защиты от прослушки

Американские ученые из Чикагского университета создали новый браслет, который способен заглушить микрофоны, находящиеся вокруг владельца устройства.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:17
Общество

Сбежавшую из карантина петербурженку решили принудительно изолировать

Петроградский районный Санкт-Петербурга суд постановил, что сбежавшую из коронавирусного карантина в Боткинской больнице Аллу Ильину необходимо принудительно изолировать.
Газета.Ru 04:33
Политика

В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Газета.Ru 13:11
Общество

Число жертв коронавируса в Хубэе достигло 1696 человек

Экономика сегодня вчера в 18:48
Авто

Рассекречены фото первых прототипов Aurus

В распоряжении наших коллег из «Российской газеты» оказались эксклюзивные фотографии первых прототипов двух моделей Aurus – внедорожника Komendant и минивэна Arsenal.
Shraibikus News 04:33
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Что происходит вчера в 01:58
Политика

В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине

Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:56
Авто

Эксперты рассказали, автомобили с каким пробегом лучше не покупать

Московский Комсомолец вчера в 11:48
Кино

Андрей Звягинцев рассказал о попытке Мединского корректировать его фильмы

Российский режиссер Андрей Звягинцев рассказал о попытке бывшего министра культуры Владимира Мединского корректировать его фильмы.
Lenta.ru 21:24
Политика

Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией

Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
Известия 17:58
Общество

Эксперт оценил финансовые потери туроператоров из-за коронавируса

Российские туроператоры ежемесячно теряют около $100 млн из-за резкого уменьшения количества китайских путешественников, вызванного распространением коронавируса.
Известия 20:13
Биатлон

Логинов завоевал бронзу в пасьюте на чемпионате мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов стал третьим в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве, Италия.
Коммерсантъ вчера в 10:15
Армия и оружие

Минобороны показало кадры стрельб новых систем «Град»

Министерство обороны опубликовало видео с учений экипажей модернизированных реактивных систем залпового огня "Град" в Кемеровской области.
РИА Новости 10:50
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму возможного участника украинского нацбатальона

RT на русском 07:20
Происшествия

В Калининграде в результате стрельбы погибли два человека

В Калининграде на Центральном рынке в результате стрельбы погибли двое — мужчина и женщина.
RT на русском 15 февраля в 14:22
Шоу-бизнес

Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро показала стройные ноги

В кадре Климова повторила образ Мэрилин Монро, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 08:05
Здоровье

Минздрав опроверг информацию о сокращениях стоматологов в поликлиниках

Сокращение стоматологических кабинетов в поликлиниках не предусматривается приказом Минздрава РФ.
ТАСС 13:44
Кино

Бекмамбетов в Кронштадте начал съемки фильма «Девятаев»

Peterburg2.ru 12:28
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого раскладывания

По словам жителя Великобритании, новая раскладушка треснула после первого открытия.
Lenta.ru 08:22
Общество

«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера

Васильева и Середа пришли в «Газпром» в 2001 г. вслед за назначением председателем правления Миллера.
Ведомости 13:17
Политика

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
РБК вчера в 19:54
Экономика

Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
RT на русском 14:52
Экономика

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Российская газета 12:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное