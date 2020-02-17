Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
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Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов задержан при получении взятки

Операцию проводила ФСБ Как рассказал "Ъ-Урал" источник в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ задержали гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова.
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Источник уточнил сумму взятки задержанного гендиректора «Титановой долины»

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В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали гендиректора «Титановой долины»

КП - Екатеринбург10:10

Источник: в Екатеринбурге задержан гендиректор ОЭЗ «Титановая долина»

ТАСС09:45
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Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
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В КС прокомментировали позицию судьи о правопреемнике СССР

В Конституционном суде прокомментировали позицию судьи Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, поскольку полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
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Закон готов. Что банки начнут делать с клиентами с помощью ФНС

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Общее число заболевших по миру превысило 71 тысячу человек. Вылечиться от коронавирусной инфекции удалось более 10 тысячам человек.
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Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене

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Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео

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Идея создания новой госкомпании предполагала, что «Росшельф» послужит инструментом для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу, разработкой которого на данный момент могут заниматься лишь «Газпром» и «Роснефть».
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Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
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Комитет ГД не поддержал распределение сверхдоходов от нефти гражданам

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о создании в России Фонда национального сбережения за счет нефтегазовых сверхдоходов бюджета для последующего распределения их среди россиян.
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