с чего всё началось

Финансы Назван максимально возможный курс доллара Фон неопределенности сможет законсервировать этот тренд и удержать курс евро в значениях 68-69 рублей.

Шоу-бизнес Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией Три снимка сделаны в обычном стиле. На них звезда демонстрирует стройную фигуру и игривый взгляд.

Футбол Дзюба опубликовал фото со Слуцким Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба выложил в Instagram новое фото.

Общество Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.

Здоровье Минздрав Пермского края проверит факт разглашения диагноза ВИЧ Краевой минздрав совместно с руководством медучреждения проверит информацию о возможном разглашении врачебной тайны пациента с диагнозом ВИЧ.

Политика Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.

Происшествия Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере 1. Судно встало на якорь в Японии из-за вспышки коронавируса 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии.

Здоровье В России пропали лекарства для онкобольных детей В Центре детской гематологии и онкологии имени Рогачёва заявили об исчезновении в России препаратов, необходимых для лечения онкологических заболеваний.

Наука Польские ученые поставили под вопрос теорию эволюции динозавров Теория развития динозавров подразумевает, что предки ящеров постепенно изменяли свою тазобедренную кость, пока она не вошла сбоку в вертикальную впадину тазобедренного сустава, что позволило им передвигаться на двух ногах и стало существенным фактором в гонке эволюции.

Экономика Россиянам с высокой зарплатой могут перестать выдавать кредиты Парламентарий добавил, что гражданам с «серой» зарплатой, скорее всего, начнут отказывать в кредитах или же будут выдавать займы по высокой процентной ставке, пишет «Парламентская газета».

Общество В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.