Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
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Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов задержан при получении взятки

Операцию проводила ФСБ Как рассказал "Ъ-Урал" источник в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ задержали гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова.
Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 09:09

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Вместе с директором «Титановой долины» за взятку задержан экс-замминистра экономики

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Гендиректора свердловской ОЭЗ «Титановая долина» задержали при получении крупной взятки

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Источник: в Екатеринбурге задержан гендиректор ОЭЗ «Титановая долина»

ТАССвчера в 09:45
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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ITZine.ru вчера в 23:00
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Прокуратура извинилась за преследование пенсионера из Челябинска. У него прошел обыск с автоматчиками из-за надбавки к пенсии в 1,5 тысячи рублей

После обыска Сергея Зарубу доставили в отдел полиции «Советский», где ему предъявили обвинение в незаконном получении надбавки к пенсии в размере 1,5 тысяч рублей: она полагается тем пенсионерам Вооруженных сил, которые имеют в семье нетрудоспособного иждивенца (в случае с Зарубой — сына-студента).
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Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов забил свой первый гол в испанском чемпионате против мадридского "Реала".
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Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией

Три снимка сделаны в обычном стиле. На них звезда демонстрирует стройную фигуру и игривый взгляд.
Uznayvse.ru вчера в 09:18
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В Калининграде в результате стрельбы погибли два человека

В Калининграде на Центральном рынке в результате стрельбы погибли двое — мужчина и женщина.
RT на русском 15 февраля в 14:22
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Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса

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Дзюба опубликовал фото со Слуцким

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба выложил в Instagram новое фото.
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В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты

В Алма-Ате задержаны двое экстремистов, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
RT на русском вчера в 23:35
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ФАС предложила ввести аукционы на право добычи рыбы в России

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Коммерсантъ вчера в 17:59
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Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
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Краевой минздрав совместно с руководством медучреждения проверит информацию о возможном разглашении врачебной тайны пациента с диагнозом ВИЧ.
Рифей-Пермь вчера в 14:17
Армия и оружие

СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
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Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Избежать рака молочной железы поможет зеленый чай

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Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития от создании госкорпорации «Росшельф».
Ведомости вчера в 21:29
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Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Газета.Ru 16 февраля в 14:50
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Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере

1. Судно встало на якорь в Японии из-за вспышки коронавируса 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии.
Lenta.ru вчера в 07:47
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия вчера в 05:24
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В России пропали лекарства для онкобольных детей

В Центре детской гематологии и онкологии имени Рогачёва заявили об исчезновении в России препаратов, необходимых для лечения онкологических заболеваний.
UfacityNews.ru 16 февраля в 22:51
Шоу-бизнес

Анна Семенович призвала журналистов перестать печатать гадости про нее

Со своей страницы в Инстаграм Семенович обратилась к журналистам с просьбой относиться добрее к ней и друг другу.
МонаВиста вчера в 12:03
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Польские ученые поставили под вопрос теорию эволюции динозавров

Теория развития динозавров подразумевает, что предки ящеров постепенно изменяли свою тазобедренную кость, пока она не вошла сбоку в вертикальную впадину тазобедренного сустава, что позволило им передвигаться на двух ногах и стало существенным фактором в гонке эволюции.
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Россиянам с высокой зарплатой могут перестать выдавать кредиты

Парламентарий добавил, что гражданам с «серой» зарплатой, скорее всего, начнут отказывать в кредитах или же будут выдавать займы по высокой процентной ставке, пишет «Парламентская газета».
ФедералПресс вчера в 21:47
Общество

В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
РИА Новости вчера в 17:37
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В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина девушку

Представители Роспотребнадзора заявили, что не имеют информации о результатах анализов Ильиной, так как она сбежала из больницы.
RuNews24.ru вчера в 05:57
Политика

Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Ранее Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с идеей патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе.
РИА Новости вчера в 17:14
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