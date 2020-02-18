Происшествия
BFM.ruВ Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
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Операцию проводила ФСБ Как рассказал "Ъ-Урал" источник в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ задержали гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова.Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 09:09
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Вместе с директором «Титановой долины» за взятку задержан экс-замминистра экономики
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