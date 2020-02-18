Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
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Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов задержан при получении взятки

Операцию проводила ФСБ Как рассказал "Ъ-Урал" источник в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ задержали гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова.
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«Говорил, что у него „крыша“ в ФСБ»: силовики считают, что есть другие жертвы гендиректора «Титановой долины», у которых он вымогал взятку

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Как Артемия Кызласова брали с поличным в кафе на первом этаже «Высоцкого»: рассказ очевидца

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