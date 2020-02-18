Операцию проводила ФСБ Как рассказал "Ъ-Урал" источник в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ задержали гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова.

с чего всё началось

Политика В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.

Общество Мультипликаторы выступили с письмом в поддержку фигурантов дела «Сети» Художники, сценаристы, режиссеры и аниматоры выступили с открытым письмом в поддержку фигурантов дела "Сети"*: представители анимационного кино требуют пересмотра приговора для участников уголовного разбирательства.

Шоу-бизнес Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией Три снимка сделаны в обычном стиле. На них звезда демонстрирует стройную фигуру и игривый взгляд.

Авто В РФ мало покупают трехлетние подержанные автомобили На автомобили — «трехлетки», которые прежде всего приобретают как более доступную альтернативу новым, в прошлом году пришлось всего 8% от всех сделок с автомобилями на вторичном рынке РФ.

Здоровье Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса Главный врач большой больницы в Китае, в Ухане, Лю Чжимин, умер от коронавируса. Он работал в больнице, которая принимает больных людей.

Происшествия Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера "Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.

Здоровье Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

Политика Зеленский потребует на «нормандском саммите» создать группу по границе Украинский министр напомнил, что на прошлом саммите сторонам удалось согласовать семь позиций, среди которых не нашлось места вопросу о возврате Киеву контроля над украинско-российской границей.

Политика Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.

Политика Жители Донбасса могут проголосовать за представителей ДНР и ЛНР — Пристайко В случае проведения украинских выборов в Донбассе, жители региона могут подержать представителей ДНР и ЛНР, признал 17 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV.