Происшествия
BFM.ruВ Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
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с чего всё началось
Операцию проводила ФСБ Как рассказал "Ъ-Урал" источник в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ задержали гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова.Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 09:09
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Гендиректора свердловской ОЭЗ «Титановая долина» задержали при получении крупной взятки
Коммерсантъвчера в 10:50
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Екатеринбург Онлайн00:29
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Другие страны не получат территории, которые Россия считает своими. Важность сохранения целостности страны пропишут в Конституции.
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На автомобили — «трехлетки», которые прежде всего приобретают как более доступную альтернативу новым, в прошлом году пришлось всего 8% от всех сделок с автомобилями на вторичном рынке РФ.
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На Украине предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
В Верховной Раде предложили сформировать делегацию украинских депутатов и отправить в Москву на парад Победы 9 мая.
Здоровье
Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
Главный врач большой больницы в Китае, в Ухане, Лю Чжимин, умер от коронавируса. Он работал в больнице, которая принимает больных людей.
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
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Здоровье
Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ
Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
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Общество
Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры
Суд выдал санкцию на заочный арест. В ноябре прошлого года полиция Вены доставила Мазо на допрос.
Общество
Названа причина отставки начальника московской полиции
Общество
«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
Политика
Зеленский потребует на «нормандском саммите» создать группу по границе
Украинский министр напомнил, что на прошлом саммите сторонам удалось согласовать семь позиций, среди которых не нашлось места вопросу о возврате Киеву контроля над украинско-российской границей.
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Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года
Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
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Власти отказались назвать транспортную карту «Пермская езда»
По некоторым данным, жители Перми предложили свыше 1200 названий для транспортных карт. При этом только 824 предложения прошли модерацию.
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