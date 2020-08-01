Происшествия

REGNUMREGNUMВ Екатеринбурге задержаны двое поддержавших протесты в Хабаровске

Граждане выступали в поддержку протестующих жителей Хабаровска. За нарушение административного законодательства были задержаны два человека. В отношении него составили протокол и выпустили, а второй дожидается суда в отделении полиции.
Читать в источнике
Комментировать492

Подробнее о событии

E1.Ru: задержанного за пикет в сквере у Драмтеатра два часа держали на коленях в автозаке, у него травмы

It`s My Cityвчера в 23:07

Полиция не разрешила адвокату встретиться с задержанным в Екатеринбурге

Екатеринбург Онлайнвчера в 19:38

Участники акции в поддержку хабаровчан провели митинг у отделения полиции, требуя отпустить задержанного

66.ruвчера в 13:13

В суд по делу задержанного в сквере отказываются пускать адвоката

Новый День01:34

В Екатеринбурге на акции в поддержку жителей Хабаровска задержаны двое

Московский Комсомолец Екатеринбургвчера в 08:57

В Екатеринбурге вновь задержали участников акций в поддержку хабаровчан

ТагилСити.рувчера в 06:33

В Екатеринбурге задержали водителя автомобиля с агитацией в поддержку хабаровчан

Росбалтвчера в 05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
Хоккей

«Монреаль» обыграл «Питтсбург» в первом матче квалификации плей-офф

РИА Новости 00:24
Общество

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет бесплатной, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 10:31
11
Происшествия

Сотрудники МЧС спасли семерых рыбаков с судна на Курилах

Газета.Ru 01:05
Происшествия

В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек

РБК вчера в 13:05
22
Общество

Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок

News.ru вчера в 08:59
80
Футбол

«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв «Челси»

В последнем матче сезона в Англии в финале Кубка встретились «Арсенал» и «Челси», финалисты прошлого розыгрыша Лиги Европы.
Евро-футбол.ру вчера в 16:01
Общество

Мишустин подписал постановление о введении единой системы техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра (ТО), сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 06:17
33
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» для его оправдания

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова заявил, что у него есть «козырь», который докажет невиновность актера.
Коммерсантъ вчера в 22:41
528
Экономика

Спрос на аренду загородной недвижимости в Подмосковье сокращается

Пик спроса на аренду загородной недвижимости пришелся на конец марта, когда был принят режим самоизоляции, и с небольшой коррекцией продержался до 10 мая, пишет «Московский комсомолец».
BFM.ru вчера в 14:47
4
Космос

Повлияла ли пандемия Covid-19 на изменение климата

Ли Шуо, старший советник по вопросам климата Greenpeace в Восточной Азии, озабочен тем, что ради восстановления экономики Пекин может выделять бюджетные средства на поддержку тяжелой промышленности (в 2009-м так было выделено 586 миллиардов долларов), в результате чего к концу года качество воздуха ухудшится, а объем выбросов СО2 возрастет.
Частный Корреспондент вчера в 08:00
1
Происшествия

В СКР назвали приоритетную версию смерти семьи отдыхающих на Алтае

«Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено», – говорится в сообщении.
МИР 24 вчера в 07:01
Общество

Определены самые популярные продукты в российских магазинах

Lenta.ru 01:28
4
Политика

США осудили решение перенести выборы в Гонконге

Госсекретарь США Мак Помпео призвал власти Гонконга не переносить выборы в законодательное собрание, которые были намечены на 6 сентября.
Коммерсантъ 01:29
Здоровье

На Алтае выявили 22 новых случая заражения коронавирусом за сутки

Двадцать два человека заразились коронавирусом в Республике Алтай за сутки, число заражённых увеличилось до 1551, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 30 июля в 02:24
81
Общество

В Хабаровске состоялась очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Продолжение протестов в Хабаровске может повредить бывшему губернатору края Сергею Фургалу.
Эхо Москвы 01:02
Экономика

Россияне стали реже покупать средства для похудения

Россияне стали реже покупать средства для похудения.
Lenta.ru 00:48
3
Происшествия

Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить

Газета.Ru вчера в 12:40
9
Здоровье

Доктор Мясников считает храп одной из причин диабета

Доктор Мясников считает храп одной из возможных причин возникновения диабета.
Дни24 01:05
1
Общество

В России провели более 28,7 миллиона тестов на коронавирус

Более 28,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 252 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 01:17
34
Общество

Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах

Общий совет и для детей, и для взрослых состоит в том, что санитайзеры и антисептики не стоит применять каждые 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:59
51
Экономика

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тыс

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила отметку в $12 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk и портала CoinMarketCap.
РБК 01:03
Происшествия

Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения

Lenta.ru вчера в 19:07
46
Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 69 случаев коронавируса

На территории Прикамья за последние сутки обнаружили 69 носителей коронавируса.
Мой город Пермь вчера в 16:20
216
Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 30 июля в 07:48
34
Футбол

Евсеев объяснил, почему не ушел в «Спартак» вслед за Газизовым

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, почему не перешел в «Спартак» вслед за гендиректором Шамилем Газизовым.
BetOn вчера в 15:50
Общество

Индия обогнала Италию по числу погибших от коронавируса

Многие эксперты ставят под сомнение официальные данные Индии, утверждая, что власти не проверяют достаточное количество людей и что многие случаи смерти, связанные с коронавирусом, не регистрируются должным образом.
ГЛАС.RU 31 июля в 02:18
Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
27
Происшествия

Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину

Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог.
Lenta.ru 00:13
8
Политика

Лукашенко высказался о задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о задержании 33 россиян на территории республики, отметив, что Минск готов поделиться с представителями России дополнительной информацией.
Общественная служба новостей вчера в 13:17
426
Здоровье

Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины

Кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Рыбка поделилась в интервью "Российской газете" советами людям, заболевшим COVID-19 и уже излечившимся.
РИА Новости вчера в 23:51
152
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное