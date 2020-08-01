Граждане выступали в поддержку протестующих жителей Хабаровска. За нарушение административного законодательства были задержаны два человека. В отношении него составили протокол и выпустили, а второй дожидается суда в отделении полиции.

В Екатеринбурге задержаны двое поддержавших протесты в Хабаровске

Футбол «Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв «Челси» В последнем матче сезона в Англии в финале Кубка встретились «Арсенал» и «Челси», финалисты прошлого розыгрыша Лиги Европы.

Экономика Спрос на аренду загородной недвижимости в Подмосковье сокращается Пик спроса на аренду загородной недвижимости пришелся на конец марта, когда был принят режим самоизоляции, и с небольшой коррекцией продержался до 10 мая, пишет «Московский комсомолец». 4

Космос Повлияла ли пандемия Covid-19 на изменение климата Ли Шуо, старший советник по вопросам климата Greenpeace в Восточной Азии, озабочен тем, что ради восстановления экономики Пекин может выделять бюджетные средства на поддержку тяжелой промышленности (в 2009-м так было выделено 586 миллиардов долларов), в результате чего к концу года качество воздуха ухудшится, а объем выбросов СО2 возрастет. 1

Происшествия В СКР назвали приоритетную версию смерти семьи отдыхающих на Алтае «Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено», – говорится в сообщении.

Политика США осудили решение перенести выборы в Гонконге Госсекретарь США Мак Помпео призвал власти Гонконга не переносить выборы в законодательное собрание, которые были намечены на 6 сентября.

Общество В России провели более 28,7 миллиона тестов на коронавирус Более 28,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 252 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. 34

Общество Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах Общий совет и для детей, и для взрослых состоит в том, что санитайзеры и антисептики не стоит применять каждые 15 минут. 51

Экономика Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тыс Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила отметку в $12 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk и портала CoinMarketCap.

Наука Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента. 34

Футбол Евсеев объяснил, почему не ушел в «Спартак» вслед за Газизовым Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, почему не перешел в «Спартак» вслед за гендиректором Шамилем Газизовым.

Общество Индия обогнала Италию по числу погибших от коронавируса Многие эксперты ставят под сомнение официальные данные Индии, утверждая, что власти не проверяют достаточное количество людей и что многие случаи смерти, связанные с коронавирусом, не регистрируются должным образом.

Происшествия Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог. 8

Политика Лукашенко высказался о задержании россиян в Минске Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о задержании 33 россиян на территории республики, отметив, что Минск готов поделиться с представителями России дополнительной информацией. 426