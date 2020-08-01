Происшествия
REGNUMВ Екатеринбурге задержаны двое поддержавших протесты в Хабаровске
Граждане выступали в поддержку протестующих жителей Хабаровска. За нарушение административного законодательства были задержаны два человека. В отношении него составили протокол и выпустили, а второй дожидается суда в отделении полиции.
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Полиция не разрешила адвокату встретиться с задержанным в Екатеринбурге
Екатеринбург Онлайнвчера в 19:38
В Екатеринбурге на акции в поддержку жителей Хабаровска задержаны двое
Московский Комсомолец Екатеринбургвчера в 08:57
В Екатеринбурге задержали водителя автомобиля с агитацией в поддержку хабаровчан
Росбалтвчера в 05:30
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Общество
Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет бесплатной, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 10:31
Происшествия
В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек
РБК вчера в 13:05
Общество
Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок
News.ru вчера в 08:59
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв «Челси»
В последнем матче сезона в Англии в финале Кубка встретились «Арсенал» и «Челси», финалисты прошлого розыгрыша Лиги Европы.
Евро-футбол.ру вчера в 16:01
Общество
Мишустин подписал постановление о введении единой системы техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра (ТО), сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 06:17
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» для его оправдания
Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова заявил, что у него есть «козырь», который докажет невиновность актера.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Экономика
Спрос на аренду загородной недвижимости в Подмосковье сокращается
Пик спроса на аренду загородной недвижимости пришелся на конец марта, когда был принят режим самоизоляции, и с небольшой коррекцией продержался до 10 мая, пишет «Московский комсомолец».
BFM.ru вчера в 14:47
Космос
Повлияла ли пандемия Covid-19 на изменение климата
Ли Шуо, старший советник по вопросам климата Greenpeace в Восточной Азии, озабочен тем, что ради восстановления экономики Пекин может выделять бюджетные средства на поддержку тяжелой промышленности (в 2009-м так было выделено 586 миллиардов долларов), в результате чего к концу года качество воздуха ухудшится, а объем выбросов СО2 возрастет.
Частный Корреспондент вчера в 08:00
Происшествия
В СКР назвали приоритетную версию смерти семьи отдыхающих на Алтае
«Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено», – говорится в сообщении.
МИР 24 вчера в 07:01
Политика
США осудили решение перенести выборы в Гонконге
Госсекретарь США Мак Помпео призвал власти Гонконга не переносить выборы в законодательное собрание, которые были намечены на 6 сентября.
Коммерсантъ 01:29
Здоровье
На Алтае выявили 22 новых случая заражения коронавирусом за сутки
Двадцать два человека заразились коронавирусом в Республике Алтай за сутки, число заражённых увеличилось до 1551, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 30 июля в 02:24
Общество
В Хабаровске состоялась очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала
Продолжение протестов в Хабаровске может повредить бывшему губернатору края Сергею Фургалу.
Эхо Москвы 01:02
Экономика
Россияне стали реже покупать средства для похудения
Россияне стали реже покупать средства для похудения.
Lenta.ru 00:48
Происшествия
Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить
Газета.Ru вчера в 12:40
Здоровье
Доктор Мясников считает храп одной из причин диабета
Доктор Мясников считает храп одной из возможных причин возникновения диабета.
Дни24 01:05
Общество
В России провели более 28,7 миллиона тестов на коронавирус
Более 28,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 252 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 01:17
Общество
Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах
Общий совет и для детей, и для взрослых состоит в том, что санитайзеры и антисептики не стоит применять каждые 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:59
Экономика
Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тыс
Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила отметку в $12 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk и портала CoinMarketCap.
РБК 01:03
Происшествия
Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения
Lenta.ru вчера в 19:07
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 69 случаев коронавируса
На территории Прикамья за последние сутки обнаружили 69 носителей коронавируса.
Мой город Пермь вчера в 16:20
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 30 июля в 07:48
Футбол
Евсеев объяснил, почему не ушел в «Спартак» вслед за Газизовым
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, почему не перешел в «Спартак» вслед за гендиректором Шамилем Газизовым.
BetOn вчера в 15:50
Общество
Индия обогнала Италию по числу погибших от коронавируса
Многие эксперты ставят под сомнение официальные данные Индии, утверждая, что власти не проверяют достаточное количество людей и что многие случаи смерти, связанные с коронавирусом, не регистрируются должным образом.
ГЛАС.RU 31 июля в 02:18
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Происшествия
Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину
Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог.
Lenta.ru 00:13
Политика
Лукашенко высказался о задержании россиян в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о задержании 33 россиян на территории республики, отметив, что Минск готов поделиться с представителями России дополнительной информацией.
Общественная служба новостей вчера в 13:17
Здоровье
Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины
Кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Рыбка поделилась в интервью "Российской газете" советами людям, заболевшим COVID-19 и уже излечившимся.
РИА Новости вчера в 23:51