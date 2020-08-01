Происшествия

REGNUMREGNUMВ Екатеринбурге задержаны двое поддержавших протесты в Хабаровске

Граждане выступали в поддержку протестующих жителей Хабаровска. За нарушение административного законодательства были задержаны два человека. В отношении него составили протокол и выпустили, а второй дожидается суда в отделении полиции.
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В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

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Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

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Размер первоначального взноса по программе льготной ипотеке может быть снижен с 20 до 15%.
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