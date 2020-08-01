Граждане выступали в поддержку протестующих жителей Хабаровска. За нарушение административного законодательства были задержаны два человека. В отношении него составили протокол и выпустили, а второй дожидается суда в отделении полиции.

В Екатеринбурге задержаны двое поддержавших протесты в Хабаровске

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