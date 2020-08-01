Происшествия
REGNUMВ Екатеринбурге задержаны двое поддержавших протесты в Хабаровске
Граждане выступали в поддержку протестующих жителей Хабаровска. За нарушение административного законодательства были задержаны два человека. В отношении него составили протокол и выпустили, а второй дожидается суда в отделении полиции.
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Полиция не разрешила адвокату встретиться с задержанным в Екатеринбурге
Екатеринбург Онлайнвчера в 19:38
В Екатеринбурге на акции в поддержку жителей Хабаровска задержаны двое
Московский Комсомолец Екатеринбургвчера в 08:57
В Екатеринбурге задержали водителя автомобиля с агитацией в поддержку хабаровчан
Росбалтвчера в 05:30
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Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
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В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» отреагировала на эпизод, случившийся после завершения финального матча Кубка Англии между «Арсеналом» и «Челси» (2:1).
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Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
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Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
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Общий совет и для детей, и для взрослых состоит в том, что санитайзеры и антисептики не стоит применять каждые 15 минут.
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Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
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Крутой игровой монитор Xiaomi представлен в России по европейской цене
Astera 31 июля в 16:07
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Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
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В своем доме в штате Юта на 86-м году жизни скончался американский актер Уилфорд Бримли.
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К счастью, новых случаев смерти среди пациентов с подтвержденным коронавирусом в Воронежской области за минувшие сутки не зафиксировано.
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За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
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Корабль Crew Dragon Маска отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю.
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Новое пособие смогут получить миллионы россиян с 1 августа
Миллионы россиян смогут получить новую доплату к пособию по безработице с 1 августа.
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Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
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Размер первоначального взноса по программе льготной ипотеке может быть снижен с 20 до 15%.
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