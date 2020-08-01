Граждане выступали в поддержку протестующих жителей Хабаровска. За нарушение административного законодательства были задержаны два человека. В отношении него составили протокол и выпустили, а второй дожидается суда в отделении полиции.

В Екатеринбурге задержаны двое поддержавших протесты в Хабаровске

Общество Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости. 90

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 1,6K

Здоровье На Украине начали действовать новые правила карантина С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.

Происшествия Назван источник отравления семьи на турбазе на Алтае Следователи назвали возможный источник ядовитого газа, который привел к гибели семьи из четырех человек на турбазе на Алтае. 4

Происшествия Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев. 33

Космос Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа. 78

Общество Медсестры и врачи больницы в Коммунарке не узнали Путина Главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как врачи и медсестры встречали президента России Владимира Путина, когда тот посещал клинику в марте. 64

Происшествия «Тойота» протаранила крыльцо магазина в Холмске Toyota Cresta протаранила крыльцо одного из магазинов на улице Советской в Холмске.

Общество Педиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах Санитайзеры для дезинфекции рук не следует применять слишком часто, так как это ведет к чрезмерному высушиванию кожи, сообщил в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус. 6

Политика Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме» Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК". 799

Шоу-бизнес Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период» Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период". 14

Общество Исследование ДНК афроамериканцев изменило историю рабства в США Исследовали приоткрыли завесу тайны над одной из самых мрачных глав мировой истории, когда 12,5 миллионов человек были насильно увезены и проданы в рабство в европейские страны. 2

Экономика Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия". 3K

Общество Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости». 1

Единоборства Лике победил Брауна техническим нокаутом на UFC Fight Night 173 Бразилец Висенте Луке победил американца Рэнди Брауна техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Шоу-бизнес Лия Ахеджакова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника» Об уходе из «Современника» народного артиста России стало известно накануне. Сергей Гармаш проработал в театре более 35 лет.

Политика Экс-командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России Обидчикам России придется иметь дело с ее Воздушно-десантными войсками, заявил их бывший командующий, депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете "Известия". 7

Автоспорт Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата мира в классе машин "Формулы-1" - Гран-при Великобритании. 1