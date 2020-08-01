Происшествия

REGNUMREGNUMВ Екатеринбурге задержаны двое поддержавших протесты в Хабаровске

Граждане выступали в поддержку протестующих жителей Хабаровска. За нарушение административного законодательства были задержаны два человека. В отношении него составили протокол и выпустили, а второй дожидается суда в отделении полиции.
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E1.Ru: задержанного за пикет в сквере у Драмтеатра два часа держали на коленях в автозаке, у него травмы

It`s My Cityвчера в 23:07

Полиция не разрешила адвокату встретиться с задержанным в Екатеринбурге

Екатеринбург Онлайнвчера в 19:38

Задержанного на акции в сквере оставляют в полиции. Подключились прокуратура и СК

Новый Деньвчера в 12:09

В Екатеринбурге на акции в поддержку жителей Хабаровска задержаны двое

Московский Комсомолец Екатеринбургвчера в 08:57

В Екатеринбурге вновь задержали участников акций в поддержку хабаровчан

ТагилСити.рувчера в 06:33

Участники акции в поддержку хабаровчан провели митинг у отделения полиции, требуя отпустить задержанного

66.ruвчера в 13:13

Ещё одного человека задержали на протестах в Екатеринбурге

Вечерние Ведомостивчера в 06:54
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Шоу-бизнес

Басков умилил поклонников новым членом семьи

НТВ вчера в 12:29
17
Общество

Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона

Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
90
Авто

С начала лета через Крымский мост проехало более миллиона автомобилей

За июнь и июль 2020 года по Крымскому мосту проехало более миллиона автомобилей.
Автоновости дня вчера в 17:07
20
Здоровье

Учёба с 1 сентября, выплаты в 250 тысяч рублей, вспышки коронавируса на заводах: Главные новости Башкирии за июль

1 июля в Башкирии вступили в силу несколько законов. Один из них касается повышения тарифов за услуги ЖКХ.
UfacityNews.ru 31 июля в 22:42
13
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
1,6K
Здоровье

На Украине начали действовать новые правила карантина

С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.
Lenta.ru вчера в 11:07
Общество

«Топлес-флешмоб» прошел на пляже Хельсинки

NewInform вчера в 18:11
4
Происшествия

Назван источник отравления семьи на турбазе на Алтае

Следователи назвали возможный источник ядовитого газа, который привел к гибели семьи из четырех человек на турбазе на Алтае.
Lenta.ru вчера в 12:10
4
Происшествия

Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына

На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев.
РИА Новости вчера в 22:54
33
Космос

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа.
Российская газета вчера в 20:57
78
Общество

Медсестры и врачи больницы в Коммунарке не узнали Путина

Главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как врачи и медсестры встречали президента России Владимира Путина, когда тот посещал клинику в марте.
Московский Комсомолец вчера в 10:05
64
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет вчера в 14:04
353
Происшествия

«Тойота» протаранила крыльцо магазина в Холмске

Toyota Cresta протаранила крыльцо одного из магазинов на улице Советской в Холмске.
Сахалин.Инфо вчера в 20:24
Путешествия

В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне

Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что цены на отдых в отелях страны после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
113
Общество

Педиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах

Санитайзеры для дезинфекции рук не следует применять слишком часто, так как это ведет к чрезмерному высушиванию кожи, сообщил в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
РБК 00:02
6
Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
799
Шоу-бизнес

Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»

Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости вчера в 07:24
14
Здоровье

В Хакасии заболели коронавирусом 19 человек, выздоровели 50

Прошли лечение, выздоровели и выписались за минувшие сутки 50 человек.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 01:49
176
Общество

Исследование ДНК афроамериканцев изменило историю рабства в США

Исследовали приоткрыли завесу тайны над одной из самых мрачных глав мировой истории, когда 12,5 миллионов человек были насильно увезены и проданы в рабство в европейские страны.
Телеканал 360° вчера в 20:27
2
Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 31 июля в 05:20
3K
Политика

35 тысяч человек пришли на минский пикет главной соперницы Лукашенко

По данным правозащитников, мероприятие собрало около 34 тысяч человек.
Вести.Ru 30 июля в 15:39
1
Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости вчера в 04:10
1
Единоборства

Лике победил Брауна техническим нокаутом на UFC Fight Night 173

Бразилец Висенте Луке победил американца Рэнди Брауна техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе.
RT на русском 00:23
Музыка

Группа Little Big стала абсолютным рекордсменом «Евровидения»

Известия вчера в 23:24
33
Общество

Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию

2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
Российская газета вчера в 17:01
3
Шоу-бизнес

Лия Ахеджакова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»

Об уходе из «Современника» народного артиста России стало известно накануне. Сергей Гармаш проработал в театре более 35 лет.
Говорит Москва вчера в 10:57
Политика

Экс-командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России

Обидчикам России придется иметь дело с ее Воздушно-десантными войсками, заявил их бывший командующий, депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 17:37
7
Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата мира в классе машин "Формулы-1" - Гран-при Великобритании.
Российская газета вчера в 10:45
1
Политика

Посол потребовал освобождения задержанных в Белоруссии россиян

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении сограждан, задержанных в Белоруссии.
Московский Комсомолец вчера в 08:48
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Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

CT news 31 июля в 16:45
3
Как работают Яндекс.Новости?
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