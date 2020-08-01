Происшествия
REGNUMВ Екатеринбурге задержаны двое поддержавших протесты в Хабаровске
Граждане выступали в поддержку протестующих жителей Хабаровска. За нарушение административного законодательства были задержаны два человека. В отношении него составили протокол и выпустили, а второй дожидается суда в отделении полиции.
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Полиция не разрешила адвокату встретиться с задержанным в Екатеринбурге
Екатеринбург Онлайнвчера в 19:38
Задержанного на акции в сквере оставляют в полиции. Подключились прокуратура и СК
Новый Деньвчера в 12:09
В Екатеринбурге на акции в поддержку жителей Хабаровска задержаны двое
Московский Комсомолец Екатеринбургвчера в 08:57
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Шоу-бизнес
Басков умилил поклонников новым членом семьи
НТВ вчера в 12:29
Общество
Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона
Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
Авто
С начала лета через Крымский мост проехало более миллиона автомобилей
За июнь и июль 2020 года по Крымскому мосту проехало более миллиона автомобилей.
Автоновости дня вчера в 17:07
Здоровье
Учёба с 1 сентября, выплаты в 250 тысяч рублей, вспышки коронавируса на заводах: Главные новости Башкирии за июль
1 июля в Башкирии вступили в силу несколько законов. Один из них касается повышения тарифов за услуги ЖКХ.
UfacityNews.ru 31 июля в 22:42
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.
Lenta.ru вчера в 11:07
Общество
«Топлес-флешмоб» прошел на пляже Хельсинки
NewInform вчера в 18:11
Происшествия
Назван источник отравления семьи на турбазе на Алтае
Следователи назвали возможный источник ядовитого газа, который привел к гибели семьи из четырех человек на турбазе на Алтае.
Lenta.ru вчера в 12:10
Происшествия
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев.
РИА Новости вчера в 22:54
Космос
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа.
Российская газета вчера в 20:57
Общество
Медсестры и врачи больницы в Коммунарке не узнали Путина
Главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как врачи и медсестры встречали президента России Владимира Путина, когда тот посещал клинику в марте.
Московский Комсомолец вчера в 10:05
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет вчера в 14:04
Происшествия
«Тойота» протаранила крыльцо магазина в Холмске
Toyota Cresta протаранила крыльцо одного из магазинов на улице Советской в Холмске.
Сахалин.Инфо вчера в 20:24
Путешествия
В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне
Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что цены на отдых в отелях страны после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество
Педиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах
Санитайзеры для дезинфекции рук не следует применять слишком часто, так как это ведет к чрезмерному высушиванию кожи, сообщил в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
РБК 00:02
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»
Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости вчера в 07:24
Здоровье
В Хакасии заболели коронавирусом 19 человек, выздоровели 50
Прошли лечение, выздоровели и выписались за минувшие сутки 50 человек.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 01:49
Общество
Исследование ДНК афроамериканцев изменило историю рабства в США
Исследовали приоткрыли завесу тайны над одной из самых мрачных глав мировой истории, когда 12,5 миллионов человек были насильно увезены и проданы в рабство в европейские страны.
Телеканал 360° вчера в 20:27
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 31 июля в 05:20
Политика
35 тысяч человек пришли на минский пикет главной соперницы Лукашенко
По данным правозащитников, мероприятие собрало около 34 тысяч человек.
Вести.Ru 30 июля в 15:39
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости вчера в 04:10
Единоборства
Лике победил Брауна техническим нокаутом на UFC Fight Night 173
Бразилец Висенте Луке победил американца Рэнди Брауна техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе.
RT на русском 00:23
Музыка
Группа Little Big стала абсолютным рекордсменом «Евровидения»
Известия вчера в 23:24
Общество
Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
Российская газета вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Лия Ахеджакова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»
Об уходе из «Современника» народного артиста России стало известно накануне. Сергей Гармаш проработал в театре более 35 лет.
Говорит Москва вчера в 10:57
Политика
Экс-командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России
Обидчикам России придется иметь дело с ее Воздушно-десантными войсками, заявил их бывший командующий, депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 17:37
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата мира в классе машин "Формулы-1" - Гран-при Великобритании.
Российская газета вчера в 10:45
Политика
Посол потребовал освобождения задержанных в Белоруссии россиян
Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении сограждан, задержанных в Белоруссии.
Московский Комсомолец вчера в 08:48
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
CT news 31 июля в 16:45