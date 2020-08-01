Происшествия
REGNUMВ Екатеринбурге задержаны двое поддержавших протесты в Хабаровске
Граждане выступали в поддержку протестующих жителей Хабаровска. За нарушение административного законодательства были задержаны два человека. В отношении него составили протокол и выпустили, а второй дожидается суда в отделении полиции.
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Полиция не разрешила адвокату встретиться с задержанным в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге на акции в поддержку жителей Хабаровска задержаны двое
Московский Комсомолец Екатеринбургвчера в 08:57
Задержанного на акции в сквере оставляют в полиции. Подключились прокуратура и СК
Новый Деньвчера в 12:09
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Первая православная церковь, построенная в Киеве еще до Крещения Руси, при князе Игоре, была во имя пророка Илии.
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Правила прилета в аэропорт Владивостока с 1 августа изменились
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RT на русском вчера в 09:40
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В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
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РБК вчера в 22:19
Армия и оружие
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Эксперты составили ТОП-5 автомобилей, кузова которых ржавеют медленнее других.
ToDay News Ufa 04:22
Армия и оружие
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Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
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Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили
В Крыму уволили охранника, прогонявшего отдыхающих с пляжа плетью. Об этом сообщает руководство санатория «Форос» в Instagram.
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Газета.Ru 02:31
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С 01.03.2020 до 01.10.2020 года процедура определения инвалидности российского гражданина осуществляется заочно.
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Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
В Дании обеспокоены наличием "Кинжалов" в Арктике. НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по американской базе Туле.
Piter.tv 31 июля в 00:46
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Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
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Корабль Crew Dragon Маска отстыковался от МКС для возвращения на Землю
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Происшествия
В Омске арестовали подозреваемого в нападениях на женщин
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В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами, которые получили из Китая граждане страны, не представляют угрозы для жизни, но могут быть частью нового мошенничества.
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Турчинов призвал возбудить уголовное дело против Зеленского за то, что он ещё не ввел военное положение в стране и не начал войну против России.
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Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в ходе рабочего визита посетила крымский город Феодосию.
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