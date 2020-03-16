Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады

С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам. Департамент образования администрации города готовит соответствующее распоряжение, сообщили "РГ" в ведомстве.
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Екатеринбургские родители ждут решения губернатора о закрытии школ и садиков из-за коронавируса

URA.Ru05:33

В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады

Российская газета04:00

Внеплановые каникулы: глава Екатеринбурга предложил отправить школьников и детсадовцев на домашнее обучение

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Мэр Екатеринбурга предложил закрыть школы и детсады города на карантин

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Глава Екатеринбурга предложил закрыть все школы и садики города с 17 марта

Znak.com03:16

Решение принято - школы и детсады Свердловской области закрываются (ДОКУМЕНТ)

Европейско-Азиатские новости05:47

Екатеринбургских школьников и воспитанников детских садов пока не отправляют на дополнительные каникулы из-за коронавируса

Эхо Москвы в Екатеринбурге02:29
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 06:53, Ашберн
Общество

В Тульской области школы переводят на дистанционное обучение

Со вторника, 17 марта, школы и учреждения среднего профобразования переходят на режим дистанционного обучения.
RuNews24.ru 04:36
Экономика

Правительство принимает новые меры по борьбе с коронавирусом

Председатель Правительства России Михаил Мишустин назвал принимаемые меры в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
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«Газпром» остановил «Силу Сибири»

Lenta.ru 06:40
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
РБК 04:31
Происшествия

Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»

Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Интерфакс 05:07
Политика

Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной

Руководители Республики Крым обратились к федеральным органам власти с просьбой закрыть автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной на севере полуострова из-за угрозы распространения коронавируса.
Российская газета 06:44
Политика

Песков: перенос голосования по Конституции пока не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные даты для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, кроме 22 апреля, пока не рассматриваются.
RT на русском 06:34
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $31 за баррель

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 9,37%, до $30,95 за баррель по состоянию на 13:17 мск, свидетельствуют данные биржи ICE.
РБК 06:18
Происшествия

В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус

«По состоянию на 12:00 16 марта лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Красноярском крае не выявлено», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по краю «ТВК Красноярск».
РБК 05:53
Общество

Британские магазины призвали покупать меньше и не паниковать

Британский розничный консорциум, представляющий несколько сетей супермаркетов, обратился к покупателям с призывом остановить панику и чрезмерные покупки из-за коронавируса, пишет Reuters.
Газета.Ru вчера в 01:36
Общество

В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

Lenta.ru 01:30
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Происшествия

Полицейских из Каменска-Уральского приговорили к колонии за истязания

Телеканал ОТВ 04:35
Происшествия

В Минобороны сообщили о случайном выстреле из вертолетной пушки в Чите

РИА Новости вчера в 10:07
Общество

«Тотальный диктант» из-за коронавируса перенесли на осень

Запланированную в апреле всероссийскую акцию проверки грамотности отменили. Ранее сообщалось, что «Тотальный диктант» пройдет 4 апреля.
Эхо Москвы в Челябинске 04:25
Общество

Российские вузы начали переводить обучение в онлайн из-за коронавируса

Министерство науки и высшего образования РФ 15 марта рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса, начиная с 16 марта.
ТАСС вчера в 17:10
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо ввести двухнедельный карантин для людей, попавших в группу риска по коронавирусу.
Live24 04:55
Экономика

Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»

В ноябре 2019 года комиссия правительства РФ по иностранным инвестициям одобрила сделку по вхождению в капитал "Новомета" группы инвесторов с участием Saudi Aramco, саудовского фонда PIF и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ): было одобрено соглашение о приобретении саудовскими компаниями 20,5% в "Новомете" за 5 миллиардов руб. и 10,2% — РФПИ за примерно 2,5 миллиарда руб.
Вести.Ru 06:35
Происшествия

Пассажиры рейса Эр-Рияд-Бейрут побили чихающего без маски шутника

Московский Комсомолец 05:53
Футбол

Евсеев: «Уфа» играет в антифутбол? Мы пропустили меньше всех после «Зенита»!

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением об игре своей команды против «Зенита» и ЦСКА.
Нева Спорт вчера в 12:49
Общество

Российский шеф-повар раскритиковал рецепт борща от украинского коллеги

Аргументы и Факты вчера в 11:55
Хоккей

«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:41
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Общество

Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса

«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
RT на русском 06:35
Экономика

Падение цен на нефть не стало неожиданностью для Кремля

Падение цен на нефть не стало для России сюрпризом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:38
Общество

В Минпромторге опровергли риски закрытия магазинов из-за коронавируса

Российские магазины создали запас товаров на фоне коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в Минпромторге.
RT на русском вчера в 18:18
Общество

Российским школьникам собрались продлить каникулы из-за коронавируса

Российское правительство рассматривает возможность продлить школьникам весенние каникулы в связи с коронавирусом.
Lenta.ru 06:41
Политика

Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Газета.Ru 01:58
Экономика

Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры

В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).
Lenta.ru 02:51
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