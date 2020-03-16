Коронавирус
Российская газетаВ Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады
С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам. Департамент образования администрации города готовит соответствующее распоряжение, сообщили "РГ" в ведомстве.
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Решение принято - школы и детсады Свердловской области закрываются (ДОКУМЕНТ)
Европейско-Азиатские новости05:47
Екатеринбургских школьников и воспитанников детских садов пока не отправляют на дополнительные каникулы из-за коронавируса
Эхо Москвы в Екатеринбурге02:29
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Общество
В Тульской области школы переводят на дистанционное обучение
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
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Руководители Республики Крым обратились к федеральным органам власти с просьбой закрыть автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной на севере полуострова из-за угрозы распространения коронавируса.
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Происшествия
В Минобороны сообщили о случайном выстреле из вертолетной пушки в Чите
Общество
«Тотальный диктант» из-за коронавируса перенесли на осень
Запланированную в апреле всероссийскую акцию проверки грамотности отменили. Ранее сообщалось, что «Тотальный диктант» пройдет 4 апреля.
Общество
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Министерство науки и высшего образования РФ 15 марта рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса, начиная с 16 марта.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо ввести двухнедельный карантин для людей, попавших в группу риска по коронавирусу.
Экономика
Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»
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Пассажиры рейса Эр-Рияд-Бейрут побили чихающего без маски шутника
Футбол
Евсеев: «Уфа» играет в антифутбол? Мы пропустили меньше всех после «Зенита»!
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Общество
Российский шеф-повар раскритиковал рецепт борща от украинского коллеги
Хоккей
«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
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Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Общество
Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса
«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
Экономика
Падение цен на нефть не стало неожиданностью для Кремля
Падение цен на нефть не стало для России сюрпризом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
В Минпромторге опровергли риски закрытия магазинов из-за коронавируса
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Общество
Российским школьникам собрались продлить каникулы из-за коронавируса
Российское правительство рассматривает возможность продлить школьникам весенние каникулы в связи с коронавирусом.
Политика
Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году
57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Экономика
Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры
В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).