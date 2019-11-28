Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика

В Чкаловском районе Екатеринбурга найдено тело девятилетнего мальчика. По предварительным данным, ребенка убили родители, которые якобы состояли в секте.
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с чего всё началось

«Били плетками и засунули кляп в рот»: в Екатеринбурге убили 9-летнего мальчика из Беларуси

В Чкаловском районе Екатеринбурга рано утром было найдено изуродованное тело 9-летнего мальчика. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп. По предварительным данным, именно это и стало причиной смерти.
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Задержана мать мальчика, ритуально убитого в Екатеринбурге

URA.Ru12:03

Мать девятилетнего мальчика из Белоруссии, убитого в Екатеринбурге, задержана

Екатеринбург Онлайн11:26

В Екатеринбурге обыскивают квартиру, в которой убили 9-летнего мальчика

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В Екатеринбурге нашли тело девятилетнего мальчика, который мог стать жертвой секты

ТАСС05:53

«Это не секта»: причиной гибели маленького белоруса в Екатеринбурге стало жестокое воспитание

Европейско-Азиатские новости07:48

Ребенка замучили еще несколько недель назад: все, что известно о жестоком убийстве мальчика из Белоруссии

66.ru07:44

СМИ узнали причину смерти мальчика, убитого в Екатеринбурге

Znak.com11:53
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
Здоровье

Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками

Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Ugpressa.ru вчера в 09:09
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
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Общество

Сертификацию лекарств в России отменили

Получение сертификата для начала реализации новых или привозных лекарственных препаратов в России больше не нужно.
Телеканал 360° вчера в 14:21
Шоу-бизнес

Близкие отказались прийти к сраженному инсультом Николаю Носкову

Николай Носков выступит с концертом в начале декабря. Однако не все близкие ему люди появятся на мероприятии.
Дни.ру 01:36
Общество

Собственник «Соловья» назвал причину сноса киноцентра

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о письме собственника киноцентра «Соловей» Вадима Меркина, в котором тот взял на себя обязательства по сохранению кинопоказа в новом здании.
Ведомости 12:57
Армия и оружие

ВСУ нанесли удар по позициям Армии ЛНР, есть раненые

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил об обстреле со стороны ВСУ населенного пункта Донецкий, в результате которого были ранены двое бойцов НМ ЛНР.
Rusvesna.su 15:57
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
РБК вчера в 15:55
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Футбол

Гончаренко: сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы

Создали больше моментов, чем с «Ференцварошем». Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы.
Чемпионат 15:26
Политика

Трамп впервые прибыл в Афганистан

Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
Газета.Ru 14:05
Здоровье

В России увеличилось количество трансплантаций почки

В последние годы в России удалось добиться увеличения числа трансплантаций почки на 200 вмешательство ежегодно.
Medvestnik.ru вчера в 08:04
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости 09:46
Экономика

«Укрзализныця» поднимет цены и сократит перевозку пассажиров

В ходе презентации проекта финансового плана «Укрзализныци» на 2020 год пресс-служба Центра транспортных стратегий (ЦТС) сообщила о существенном росте стоимости билетов на пассажирские перевозки.
Украина.ру 04:03
Армия и оружие

Россия бесплатно поставила стрелковое вооружение Габону

Россия на безвозмездной основе поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское Министерство обороны.
Газета.Ru 14:32
Армия и оружие

Минобороны: на юге России завершено формирование новой дивизии

Российское военное ведомство 2 декабря завершит мероприятия по формированию 150-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростовской области, сообщает 28 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
REGNUM 09:54
Происшествия

Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым

Lenta.ru 12:23
Армия и оружие

На Украине заявили о завершении разработки крылатой ракеты «Нептун»

Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" успешно прошла в четверг этап испытаний, совершив полет на несколько сотен километров по заданному маршруту, сообщил генеральный директор и генеральный конструктор государственного конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев.
РИА Новости 15:51
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Известия 16:22
Наука

Животные могут помочь людям контролировать океаны

Тысячи морских животных помечены для различных исследовательских и природоохранных целей, но в настоящее время собранная информация не используется широко для отслеживания изменений климата и других изменений в океанах.
ГЛАС.RU 04:34
Общество

Преподавателей предлагают проверять у психиатра

Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Российская газета 12:39
Политика

Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости вчера в 09:24
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В США испытали новое лекарство от старения кожи

Век вчера в 04:13
Общество

Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»

Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.
РИА Новости 11:31
Политика

Украина назвала два условия контракта на транзит российского газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что отдельные переговоры с Россией по покупке газа не ведутся.
Life.ru вчера в 12:17
Происшествия

Следователи предъявили обвинение экс-руководителю НПО «Космос»

Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему владельцу и руководителю строительной корпорации НПО «Космос» Андрею Чернякову, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости 13:36
Происшествия

Фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение

Газета.Ru 13:48
Армия и оружие

Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Известия 10:51
Кино

Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»

Комсомольская правда 09:45
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета 12:59
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости 26 ноября в 15:34
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