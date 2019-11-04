Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Ереване горит ангар российской авиабазы

В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении. Как отмечается, сигнал о возгорании поступил в Службу спасения в 13.33 мск.
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На месте расположения российской военной базы под Ереваном возник пожар

РБК08:00

В ЮВО сообщили, что авиабаза РФ на аэродроме Эребуни в Армении не затронута пожаром

ТАСС07:53

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Пожар в аэропорту «Эребуни» потушили: в МЧС и Минобороны Армении обнародовали подробности

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РЕН ТВ06:26

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На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами

Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
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Путин ратифицировал протокол о пенсиях жителям Болгарии

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Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
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Орлова рассказала о романе с женатым и ссоре с Бородиной

Подруга и коллега Ксении Бородиной Ольга Орлова впервый прокомментировала слухи о ее романе с женатым.
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Валерий Карпин — о ничьей с «Краснодаром»: «Обидно до слез»

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Воеводина впервые показала сына от бывшего короля Малайзии

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Друг Максима Фадеева опасается за здоровье продюсера

Друг продюсера Максима Фадеева известный адвокат Сергей Жорин выразил беспокойство по поводу состояния здоровья композитора.
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