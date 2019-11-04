Происшествия
Газета.RuВ Ереване горит ангар российской авиабазы
В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении. Как отмечается, сигнал о возгорании поступил в Службу спасения в 13.33 мск.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Футбол
Головин попал в сферу интересов «ПСЖ»
Игрок «Монако» и национальной команды России Александр Головин попал в сферу интересов «ПСЖ».Как сообщает источник, россиянин не находится в верхних сточках шорт-листа «парижан», однако клуб пристально наблюдает за игрой 23-летнего хавбека в этом сезоне.
Vprognoze.ru 08:10
Политика
Продление антироссийских санкций приветствует ЕС, заявила Могерини
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала о решении Черногории и Норвегии о продлении антироссийских санкций.
Газета.Ru 11:48
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Футбол
«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ
Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Футбол
Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.
Газета.Ru 11:35
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия вчера в 05:33
Политика
Washington Post: Трамп ненавидит Украину
Президент США Дональд Трамп испытывал «неукротимую ненависть» к Украине с первых же дней на нынешней должности.
Евразия Daily вчера в 00:31
Происшествия
На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами
Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
РИА Новости 08:28
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Политика
Бюст Евгения Примакова открыли в Белграде
News.ru 10:44
Армия и оружие
Американские военные попали под обстрел в Сирии
Росбалт вчера в 14:31
Общество
Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю
Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
Известия 11:38
Армия и оружие
Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео
У побережья Сирии российские военные корабли и авиация ВКС России провели совместные учения по обеспечению безопасности судоходства в Средиземном море.
Российская газета 03:09
Хоккей
«Нефтехимик» обыграл ЦСКА и одержал девятую победу подряд в КХЛ
Нижнекамский "Нефтехимик" нанес поражение московскому ЦСКА и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до девяти матчей.
РИА Новости 11:11
Общество
Путин ратифицировал протокол о пенсиях жителям Болгарии
Документ вносит изменения в договор с Болгарией о социальном обеспечении, который был заключен в феврале 2009 года, а протокол был подписан в Софии 4 марта этого года.
Российская газета 11:15
Происшествия
Поиски пропавшего парня с аутизмом завершены в Челябинске
АиФ Челябинск 07:32
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Единоборства
Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Московский Комсомолец вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о романе с женатым и ссоре с Бородиной
Подруга и коллега Ксении Бородиной Ольга Орлова впервый прокомментировала слухи о ее романе с женатым.
Дни.ру вчера в 18:24
Футбол
Валерий Карпин — о ничьей с «Краснодаром»: «Обидно до слез»
Sportbox.RU вчера в 11:15
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Футбол
Получивший тяжёлую травму футболист «Эвертона» будет прооперирован
Корейский полузащитник сделал подкат, после которого Гомеш получил перелом голеностопа.
REGNUM 06:16
Шоу-бизнес
Воеводина впервые показала сына от бывшего короля Малайзии
27-летняя ростовчанка Оксана Воеводина впервые показала лицо своего пятимесячного сына Тенку Исмаила Леона Петра Бин Тенку Мухаммада V Фариса Петра.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 03:26
Шоу-бизнес
Друг Максима Фадеева опасается за здоровье продюсера
Друг продюсера Максима Фадеева известный адвокат Сергей Жорин выразил беспокойство по поводу состояния здоровья композитора.
Пятый канал вчера в 19:33