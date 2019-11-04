Пожар на аэродроме "Эребуни" в Ереване, где расположена российская авиабаза, потушен, сообщили в пресс-службе МЧС. Ангар на территории аэродрома "Эребуни" загорелся днем в понедельник. На место выехали 10 пожарных расчетов и оперативная группа национального центра кризисного управления.

В Ереване потушили пожар на аэродроме «Эребуни»

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