Происшествия
РИА НовостиВ Ереване потушили пожар на аэродроме «Эребуни»
Пожар на аэродроме "Эребуни" в Ереване, где расположена российская авиабаза, потушен, сообщили в пресс-службе МЧС. Ангар на территории аэродрома "Эребуни" загорелся днем в понедельник. На место выехали 10 пожарных расчетов и оперативная группа национального центра кризисного управления.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:49, Вашингтон
Политика
Иран запустил 30 новых центрифуг для обогащения урана
Иран запустил 30 новых центрифуг для обогащения урана, заявил Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, сообщает канал Al Jazeera.
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные
Торты и пирожные без отделки кремом хранятся 72 часа, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой, со сливочным кремом и пирожное "Картошка" - 36 часов, с заварным и взбитым из сливок кремами - шесть часов.
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
Происшествия
В Ингушетии похоронили убитых в Москве главу ЦПЭ региона и его брата
«Сегодня прошли похороны братьев Эльжаркиевых», — цитирует его ТАСС.
Происшествия
На блокпосту оккупированного Донбасса умер полицейский-западенец
На блокпосту «Лисичанск-Горское» (оккупированная Киевом территория ЛНР) умер полицейский-западенец.
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
Происшествия
В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут пропавшую девушку
Масштабные поиски пропавшей в Нижнем Новгороде более трех суток назад 21-летней Юлии Розовой, в которых в субботу приняли участие сотрудники СК, полицейские, волонтеры и местные жители, не принесли результатов, сообщила РИА Новости информационный координатор поисково-спасательной группы "Рысь" Надежда Ермолаева.
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
Шоу-бизнес
Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля
Известному актеру Василию Лановому понадобилась помощь медиков во время выступления в спектакле Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Кино
Warner Bros. выдвинула фильм «Джокер» на 16 «Оскаров»
Студия Warner Bros. номинировала фильм Тодда Филлипса «Джокер» на 16 премий Американской киноакадемии, сообщается на официальном сайте компании.
Происшествия
В Испании задержали россиянина за контрабанду кокаина
Испанские силовики задержали гражданина РФ, которого объявили в международный розыск власти Перу. Мужчину обвиняют в контрабанде кокаина.
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 10 со 108-Мп камерой представят 6 ноября
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Политика
Кабмин Украины уволил главу космического агентства
Кабинет министров Украины на заседании в воскресенье уволил председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко и объявил конкурс на занятие этой должности, сообщила пресс-служба правительства.
Экономика
Закон о выплате пенсионерам 5000 рублей с 1 января
Принят он был еще в 2016 году и подчеркивал необходимость выплаты пяти тысяч рублей всем пенсионерам из-за того, что в какой-то момент выпала индексация выплат.
Футбол
«Тоттенхэм» оспорит удаление Сон Хын Мина
Лондонский "Тоттенхэм" оспорит удаление корейского форварда Сон Хын Мина.
Наука
Биологи выяснили, что растения паникуют во время дождя
Политика
В Турции изучают предложение России о поставках истребителей
Религия
4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери
В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске
В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Происшествия
В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Ургенч (Узбекистан), вынужденно сел в понедельник в Самаре из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Автоспорт
Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят в резкой форме раскритиковал решение стюардов применить в его отношении 5-секундный штраф после гонки Гран-при США, в результате россиянин откатился с 10-й на 12-ю позицию.