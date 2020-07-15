Политика
Ruposters.ruВ Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Недовольные жители Еревана устроили акцию у посольства Украины – они облили здание представительства борщом в знак протеста против позиции официального Киева по конфликту с Азербайджаном. Протестующие вышли с лозунгами, обвиняющими Украину в содействии "агрессору".
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с чего всё началось
В заявлении, размещенном на сайте МИД Украины, отмечается, что Киев выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в ее международно признанных границах.РИА Новости08:30
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Общество
Препарат от коронавируса «Коронавир» направили в российские больницы
Более 7 тысяч упаковок препарата от коронавируса "Коронавир" были направлены в российские больницы, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе производителя "Р-Фарм".
Газета.Ru 14:36
Армия и оружие
Трое украинских военнослужащих подорвались на мине под Горловкой
Власти самопровозглашенной Донецкой республики сообщили о подрыве трех военнослужащих Украины на минном поле в районе деревне Зайцево.
Городовой вчера в 12:15
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Футбол
Футболисты «Спартака» разгромили «Ахмат» в матче чемпионата России
Говорит Москва 13:27
Общество
В Москве на акции против поправок в Конституцию начались задержания
Сотрудники полиции в Москве начали задерживать участников акции против поправок в Конституцию, передает корреспондент РБК.
РБК 14:31
Кино
«Бессмертная гвардия» от Netflix может стать трилогией
Игромания.ру вчера в 12:37
Гаджеты
Apple выпустила новые версии iOS 13.6 и iPadOS 13.6
Компания Apple выпустила новое обновление iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
МИТ 14:13
Шоу-бизнес
Видео в TikTok с участием Аллы Пугачевой стало хитом
51-летний дизайнер Гуляев сумел скрытно заснять на видео Аллу Пугачеву. Впоследствии он разместил ролик в Инстаграм и TikTok.
ИнфоСМИ 12:10
Политика
В Nord Stream 2 AG отреагировали на угрозы США ввести санкции
Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта "Северный поток — 2", прокомментировала угрозы Госдепа ввести санкции против задействованных в строительстве газопровода компаний.
Газета.Ru 13:44
Происшествия
Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге
Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
Энергетика
Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК 11:22
Футбол
Арбитр ударил футболиста во время матча команд ПФЛ в Москве
Во время игры между московским ФК "Сахалинцем" и "Легионом" из Махачкалы между одним из футболистов и арбитром произошла драка.
Discover24 13:08
Политика
США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний
Минфин США внес в санкционный список трех физических лиц и пять компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
РБК 14:30
Футбол
Мусаев убежден, что «Краснодар» не потерял шансы на серебро РПЛ
Футболисты "Краснодара" не потеряли шансы на серебряные медали чемпионата России после ничьей в матче 29-го тура Российской премьер-лиги против самарских "Крыльев Советов", заявил главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев.
РИА Новости 13:31
Гаджеты
Oppo анонсировала выход сверхбыстрой зарядки для смартфонов
Evo-rus.com 06:41
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru 13 июля в 17:02
Общество
Архангельский военный суд признал законным запрет на пользование мобильным телефоном в воинской части на Новой Земле
Архангельский гарнизонный военный суд признал законным запрет на пользование мобильным телефоном в воинской части на Новой Земле.
Эхо Москвы 14:02
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Политика
Рэпер Канье Уэст отказался от участия в выборах президента США
Американский рэпер Канье Уэст принял решение не участвовать в выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщает журнал Intelligencer.
Вечерняя Москва 10:04
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае.
РИА Новости вчера в 06:48
Путешествия
АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала восемь зарубежных стран, которые уже сейчас готовы принимать российских туристов.
Lenta.ru вчера в 08:19
Финансы
Банк России предполагает временный рост цен на товары и услуги
"Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться временным повышением цен", — об этом говорится в материалах Банка России.
Pravda.Ru 11:53
Происшествия
Пенсионерка избила развратников доской в Ставрополье
Местная жительница, заметив, что в кустах под окнам многоэтажного жилого дома два человека занимаются любовью, взяла в руки доску, подошла к ним и начала избивать их.
Evo-rus.com 10:21
Армия и оружие
США обвинили ЧВК Вагнера в минировании Триполи
США обвинили ЧВК Вагнера в минировании районов столицы Ливии - города Триполи.
Piter.tv 08:48
Общество
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
Общество
Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян
Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 09:33
Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39