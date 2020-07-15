с чего всё началось

Недовольные жители Еревана устроили акцию у посольства Украины – они облили здание представительства борщом в знак протеста против позиции официального Киева по конфликту с Азербайджаном. Протестующие вышли с лозунгами, обвиняющими Украину в содействии "агрессору".

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 162

Происшествия Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге. 15

Энергетика Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема. 9

Футбол Мусаев убежден, что «Краснодар» не потерял шансы на серебро РПЛ Футболисты "Краснодара" не потеряли шансы на серебряные медали чемпионата России после ничьей в матче 29-го тура Российской премьер-лиги против самарских "Крыльев Советов", заявил главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев.

Политика В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае. 4,9K

Путешествия АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала восемь зарубежных стран, которые уже сейчас готовы принимать российских туристов. 817

Финансы Банк России предполагает временный рост цен на товары и услуги "Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться временным повышением цен", — об этом говорится в материалах Банка России. 36

Происшествия Пенсионерка избила развратников доской в Ставрополье Местная жительница, заметив, что в кустах под окнам многоэтажного жилого дома два человека занимаются любовью, взяла в руки доску, подошла к ним и начала избивать их. 49

Общество ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19 Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19. 2