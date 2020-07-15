с чего всё началось

Представители молодежного союза «Дащнакцутюн», вышедшие на улицы Еревана в знак протеста из-за заявления украинского МИДа о конфликте на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины. Об этом сообщает в среду, 15 июля, «РИА Новости».

Финансы Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен. 3

Политика Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2» Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга. 539

Общество РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время. 1,2K

Экономика Отель в центре Киева приватизировали по цене в 14 раз выше стартовой Государственный пакет акций гостиницы "Днепр" в центре Киева продали за 41 миллион долларов, что почти в 14 раз выше стартовой цены, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский.

Политика В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17 В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс". 161

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона. 394

Общество Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса Шествие "Бессмертного полка", как и традиционный парад в честь победы в Великой Отечественной войне ежегодно проходят в России 9 мая, но в этом году оба мероприятия не удалось провести в этот день из-за пандемии коронавируса. 1K

Политика Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами Президент Польши Анджей Дуда, недавно переизбранный на второй срок, прокомментировал у себя в Twitter разговор с российскими пранкерами, выступающими под "сценическими псевдонимами" Вован и Лексус, которые выдали себя за генсека ООН Антониу Гутерриша. 683

Общество Роспотребнадзор сохранил изоляцию для прибывающих вывозными рейсами Согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой от 15 июля, изоляции на 14 дней подлежат россияне, прилетающие вывозными рейсами, лица без гражданства и иностранцы, прибывающие в Россию на работу. 10

Политика Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. 683

Армия и оружие Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения. 3

Экономика ЦБ РФ: ВВП России во втором квартале сократился на 9,5-10% Снижение ВВП России во втором квартале 2020 года оценивается Центробанком в 9,5-10% в годовом выражении, следует из бюллетеня "О чем говорят тренды", который опубликован на сайте регулятора. 29

Общество В России предложили увеличить возраст молодежи с 30 до 35 лет «Особо отмечаю, что сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь», — это лица в возрасте от 14 до 35 лет», — отметил он в ходе тематического заседания профильного комитета Госдумы. 27

Происшествия В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad. 7

Здоровье Врач перечислил симптомы рака щитовидной железы О симптомах рака щитовидной железы рассказала профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева, сообщает «Комсомольская правда». 3