Политика
ИзвестияВ Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины
Представители молодежного союза «Дащнакцутюн», вышедшие на улицы Еревана в знак протеста из-за заявления украинского МИДа о конфликте на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины. Об этом сообщает в среду, 15 июля, «РИА Новости».
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с чего всё началось
В заявлении, размещенном на сайте МИД Украины, отмечается, что Киев выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в ее международно признанных границах.РИА Новости08:30
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Происшествия
Появились первые фото с борта сгоревшего десантного корабля ВМС США
Российская газета 04:29
Финансы
Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия 11:30
Общество
Меган Маркл назвала главную причину ухода из королевской семьи
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила о причинах своего ухода из британской королевской семьи.
Слово и Дело 06:18
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Общество
Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян
Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 09:33
Общество
Сбор подписей за отмену результатов голосования по Конституции проходит в Москве и Петербурге
В Москве на Пушкинской площади оппозиция начала сбор подписей под коллективным иском в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ 13:06
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Экономика
Отель в центре Киева приватизировали по цене в 14 раз выше стартовой
Государственный пакет акций гостиницы "Днепр" в центре Киева продали за 41 миллион долларов, что почти в 14 раз выше стартовой цены, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 11:41
Политика
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.
Территория новостей вчера в 01:09
Футбол
«Спартак» одержал первую победу в РПЛ за шесть матчей
RT на русском 12:59
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Шествие "Бессмертного полка", как и традиционный парад в честь победы в Великой Отечественной войне ежегодно проходят в России 9 мая, но в этом году оба мероприятия не удалось провести в этот день из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:30
Политика
Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами
Президент Польши Анджей Дуда, недавно переизбранный на второй срок, прокомментировал у себя в Twitter разговор с российскими пранкерами, выступающими под "сценическими псевдонимами" Вован и Лексус, которые выдали себя за генсека ООН Антониу Гутерриша.
Российская газета 12:27
Общество
Роспотребнадзор сохранил изоляцию для прибывающих вывозными рейсами
Согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой от 15 июля, изоляции на 14 дней подлежат россияне, прилетающие вывозными рейсами, лица без гражданства и иностранцы, прибывающие в Россию на работу.
47 новостей 11:37
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Закон «О государственном урегулировании деятельности организации и проведения азартных игр» был принят Верховной радой Украины 14 июля.
CT news вчера в 08:29
Общество
Срок действия водительского удостоверения продлен до конца 2020 года
В соответствии с приказом МВД, просроченными водительскими удостоверениями разрешено управлять до 31 декабря.
Татарстан-24 вчера в 10:06
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Футбол
В «Уфе» выявлены новые заболевшие коронавирусом
В футбольном клубе "Уфа" еще два человека заболели коронавирусом, но матч против "Динамо" состоится.
Российская газета 10:05
Армия и оружие
Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых
Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения.
Московский Комсомолец вчера в 08:58
Экономика
ЦБ РФ: ВВП России во втором квартале сократился на 9,5-10%
Снижение ВВП России во втором квартале 2020 года оценивается Центробанком в 9,5-10% в годовом выражении, следует из бюллетеня "О чем говорят тренды", который опубликован на сайте регулятора.
Народные новости 08:50
Общество
В России предложили увеличить возраст молодежи с 30 до 35 лет
«Особо отмечаю, что сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь», — это лица в возрасте от 14 до 35 лет», — отметил он в ходе тематического заседания профильного комитета Госдумы.
Известия 07:28
Политика
Самарец Михаил Дегтярев может стать главой Хабаровского края
Временно кресло губернатора Хабаровского края может занять депутат Государственной Думы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
ГТРК Самара вчера в 07:32
Происшествия
В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера
В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
Газета.Ru 07:15
Здоровье
Врач перечислил симптомы рака щитовидной железы
О симптомах рака щитовидной железы рассказала профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева, сообщает «Комсомольская правда».
Live24 06:08
Хоккей
«Куньлунь» хочет играть домашние матчи в Мытищах
Из-за пандемии коронавируса два последних домашних матча в КХЛ «Куньлунь» провел в Москве и Новосибирске.
Bookmaker-ratings.ru 08:11