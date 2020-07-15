с чего всё началось

Представители молодежного союза «Дащнакцутюн», вышедшие на улицы Еревана в знак протеста из-за заявления украинского МИДа о конфликте на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины. Об этом сообщает в среду, 15 июля, «РИА Новости».

Политика Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. 547

Общество Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук. 28

Экономика Прожиточный минимум подрос на 2,2% Утвержден прожиточный минимум за I квартал 2020 года. Соответствующий приказ Минтруда зарегистрирован в Минюсте. 25

Политика Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней. 671

Шоу-бизнес Айза Анохина извинилась за интервью Собчак о Чечне Блогер Айза Анохина принесла "свои очень глубочайшие извинения всем представителям Чеченской республики" за интервью, которое она на днях дала телеведущей Ксении Собчак. 4

Политика Жители Минска выстроились в очередь для подачи жалоб в ЦИК Белоруссии Десятки жителей белорусской столицы образовали очередь у здания правительства, где находится Центризбирком республики.

Гаджеты Xiaomi представила глобальную версию браслета Mi Band 5 Первым делом Xiaomi представила глобальную версию фитнес-браслета нового поколения под названием Mi Band 5. Одним из главных преимуществ нового трекера стал увеличенный на 20% экран, по сравнению с браслетом 4-го поколения. 12

Происшествия Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. 305

Энергетика «Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева. 156

Политика Times: Трамп хочет встретиться с Путиным до американских выборов Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до американских выборов, пишет газета The Times.

Футбол Хусаинов обвинил российских судей в предвзятом отношении к «Спартаку» Хусаинов обвинил российских судей в предвзятом отношении к "Спартаку" (edited) Бывший арбитр Сергей Хусаинов считает, что российские судьи намеренно принимают решения не в пользу "Спартака".

Общество Россиян, прилетающих вывозными рейсами, обязали соблюдать изоляцию Москвичи и жители Подмосковья, прибывшие в аэропорты столицы, смогут изолироваться дома, а прибывшие в Москву и региональные аэропорты жители других регионов - в обсерваторах. 5

Спорт Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси 16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.

Энергетика Саудовская Аравия сохранит объем экспорта нефти Саудовская Аравия в августе сохранит экспорт нефти на июльском уровне, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

Общество Возраст молодежи в России могут увеличить с 30 до 35 лет В Совете Федерации разработан пакет законопроектов о молодежной политике, одним из них предложено увеличить с 30 до 35 лет возраст лиц, которых относят к молодежи, сообщил заместитель главы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев. 26

Происшествия Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей. 8