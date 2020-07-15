Политика
ИзвестияВ Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины
Представители молодежного союза «Дащнакцутюн», вышедшие на улицы Еревана в знак протеста из-за заявления украинского МИДа о конфликте на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины. Об этом сообщает в среду, 15 июля, «РИА Новости».
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с чего всё началось
В заявлении, размещенном на сайте МИД Украины, отмечается, что Киев выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в ее международно признанных границах.РИА Новости08:30
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Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
Газета.Ru 08:57
Политика
Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров
Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском 08:34
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета 09:18
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Экономика
Прожиточный минимум подрос на 2,2%
Утвержден прожиточный минимум за I квартал 2020 года. Соответствующий приказ Минтруда зарегистрирован в Минюсте.
Российская газета 10:53
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
Шоу-бизнес
Айза Анохина извинилась за интервью Собчак о Чечне
Блогер Айза Анохина принесла "свои очень глубочайшие извинения всем представителям Чеченской республики" за интервью, которое она на днях дала телеведущей Ксении Собчак.
Московский Комсомолец 10:32
Политика
Жители Минска выстроились в очередь для подачи жалоб в ЦИК Белоруссии
Десятки жителей белорусской столицы образовали очередь у здания правительства, где находится Центризбирком республики.
News.ru 08:29
Гаджеты
Xiaomi представила глобальную версию браслета Mi Band 5
Первым делом Xiaomi представила глобальную версию фитнес-браслета нового поколения под названием Mi Band 5. Одним из главных преимуществ нового трекера стал увеличенный на 20% экран, по сравнению с браслетом 4-го поколения.
ITZine.ru 08:47
Политика
Захарова оценила расширение санкций против «Северного потока – 2»
Объявляя санкции в отношении «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.
Известия 10:50
Шоу-бизнес
Охлобыстин объяснил, почему вступился за Ефремова
РИА Новости 09:52
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:33
Общество
Срок действия водительского удостоверения продлен до конца 2020 года
В соответствии с приказом МВД, просроченными водительскими удостоверениями разрешено управлять до 31 декабря.
Татарстан-24 вчера в 10:06
Происшествия
Замгендиректора «Почты России» не признал вину в превышении полномочий
Заместитель гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков не признаёт вину в превышении должностных полномочий.
RT на русском 10:30
Политика
Times: Трамп хочет встретиться с Путиным до американских выборов
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до американских выборов, пишет газета The Times.
Газета.Ru 09:58
Общество
Меган Маркл назвала главную причину ухода из королевской семьи
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила о причинах своего ухода из британской королевской семьи.
Слово и Дело 06:18
Футбол
Хусаинов обвинил российских судей в предвзятом отношении к «Спартаку»
Хусаинов обвинил российских судей в предвзятом отношении к "Спартаку" (edited) Бывший арбитр Сергей Хусаинов считает, что российские судьи намеренно принимают решения не в пользу "Спартака".
Metaratings 11:17
Общество
Россиян, прилетающих вывозными рейсами, обязали соблюдать изоляцию
Москвичи и жители Подмосковья, прибывшие в аэропорты столицы, смогут изолироваться дома, а прибывшие в Москву и региональные аэропорты жители других регионов - в обсерваторах.
РИА Новости 11:03
Спорт
Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси
16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru 04:32
Энергетика
Саудовская Аравия сохранит объем экспорта нефти
Саудовская Аравия в августе сохранит экспорт нефти на июльском уровне, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.
Газета.Ru 09:03
Общество
Возраст молодежи в России могут увеличить с 30 до 35 лет
В Совете Федерации разработан пакет законопроектов о молодежной политике, одним из них предложено увеличить с 30 до 35 лет возраст лиц, которых относят к молодежи, сообщил заместитель главы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев.
Агентство Телеграф 09:35
Энергетика
«Нафтогаз Украины» заявил о возможном срыве отопительного сезона
"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей.
Газета.Ru вчера в 01:37
Общество
В России предложили запретить однополым парам усыновлять детей
Freepressa.ru вчера в 14:57
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru 11:35
Технологии
Acronis купила компанию по защите от утечек данных DeviceLock
Компания DeviceLock разрабатывает программное обеспечение для защиты от утечек данных и доступа к устройствам, используемых в корпоративной среде.
ИА Красная Весна 09:47
Авто
Mercedes официально представил AMG GT Black Series
Пакет Black Series предусматривает установку адаптивной системы демпфирования и стабилизаторов поперечной устойчивости.
Car.ru 08:58