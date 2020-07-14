Армия и оружие

Piter.tvPiter.tvВ Ереване рассказали о полетах Су-30СМ ВВС Армении

СУ-30СМ заняты ежедневной боевой подготовкой, и это никак не связано с эскалацией на границе с Азербайджаном Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении Напомним, что ранее в СМИ стала распространяться информация о том, что на фоне обострения обстановки на границе Армении и Азербайджана, ереван поднял в небо самолеты ВВС.
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Минобороны Армении опровергло направление Су-30СМ на границу с Азербайджаном

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Су-30 подняты в воздух, но Азербайджан ни при чем – Минобороны Армении

Sputnik Армения03:51
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Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине

Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
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"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
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Наука

В Греции при строительстве метро нашли тысячи ценных артефактов

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Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах

На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах.
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Здоровье

Врач рассказал, как жара влияет на развитие коронавируса в Башкирии

Заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Башкирии Марина Скотарева рассказала, как жара влияет на развитие коронавируса.
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Велму из «Скуби-Ду» официально признали лесбиянкой

Продюсер мультфильмов по франшизе Скуби-Ду Тони Червоне написал, что Велма Динкли — лесбиянка.
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
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Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
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Общество

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Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал запреты на пользование бассейнами, которые ввел кубанский Роспотребнадзор.
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Политика

Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну

"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".
Российская газета 02:25
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Происшествия

В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
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Здоровье

В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что возникновение второй волны COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности.
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

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Шоу-бизнес

От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

Американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на 58-м году жизни от рака груди, с которым боролась последние два года.
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Общество

Хуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году

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Более 15 рабочих подрались на стройплощадке на юге Москвы

Рабочие, занимавшиеся укладкой плитки и бордюров, устроили массовую драку на Чертановской улице на юге Москвы.
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Адоньев рассказал, как Тутберидзе просила Щербакову уйти из группы

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Газизов: «Спартак» обязан бороться за чемпионство в России

"Спартак" обязан бороться за чемпионство в России и за место в Лиге чемпионов. У молодых игроков должна быть мотивация к росту.
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Мэр Хабаровска заявил о пагубном влиянии протестов на здоровье

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Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом

Символ строительства Крымского моста кот по имени Мостик станет журналистом в крымском представительстве МИА «Россия сегодня».
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Футбол

Моуринью — о деле «Манчестер Сити»: позорное решение. Это конец финансового фэйр-плей

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить двухлетнее отстранение «Манчестер Сити» от участия в еврокубках и сократить штраф с € 30 млн до € 10 млн.
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Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета

Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
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ЦИК зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента Белоруссии

ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента страны, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
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Оператор «Матрицы» назвал съемки сиквелов с Вачовски пыткой

Возможно, именно поэтому Поуп отказался от съемок четвертой части. Ранее звезды "Матрицы" рассказали о сценарии четвертой части.
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В «Мурманских городских парках и скверах» прошли обыски

В "Мурманских городских парках и скверах", которые отвечали за объект, 14 июля прошли обыски.
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Армия и оружие

В США предложили ответить на «сговор» России и талибов

В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане.
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Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
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