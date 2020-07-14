Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу.

В Ереване сообщили о гибели двух офицеров на границе с Азербайджаном

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Общество Собчак использовала видео своего задержания для рекламы В первые секунды в ролике показаны реальные кадры задержания Собчак на Лубянке во время проведения одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. 12

Шоу-бизнес Подруга Началовой устроила фотосессию на могиле певицы Поклонники певицы Юлии Началовой осудили ее подругу Елену Метлюк, которая устроила фотосессию во время своего посещения места захоронения артистки.

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Авто На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada Несколько дней назад в паблике "AvtoVAZ News" в соцсети "ВКонтакте" появилась новость о том, что на автомобильном заводе ЗАЗ "восстановили" выпуск машин бренда Lada. 63

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Футбол Фарфан продлил контракт с «Локомотивом» до конца года Москва, 14 июля 2020, 20:36 — REGNUM 35-летний перуанский нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан продлил контракт с «железнодорожниками» до конца текущего года.