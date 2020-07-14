Минобороны Армении и Азербайджана сообщили о гибели четырёх военнослужащих в результате обстрелов на границе двух стран. Об этом информирует РИА Новости.

Армения и Азербайджан заявили о гибели четырёх военных на границе

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