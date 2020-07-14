Армия и оружие
RT на русскомАрмения и Азербайджан заявили о гибели четырёх военных на границе
Минобороны Армении и Азербайджана сообщили о гибели четырёх военнослужащих в результате обстрелов на границе двух стран. Об этом информирует РИА Новости.
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Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС вчера в 12:28
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
Российским пенсионерам от 53 до 67 лет положена единовременная выплата в соответствии с положением действующего пенсионного законодательства.
Live24 04:06
Происшествия
Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП
Михаил Ефремов не предлагал никому взяток после аварии, в результате которой погиб человек, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 05:24
Политика
Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
RT на русском 07:52
Кино
Велму из «Скуби-Ду» официально признали лесбиянкой
Продюсер мультфильмов по франшизе Скуби-Ду Тони Червоне написал, что Велма Динкли — лесбиянка.
Popcornnews.ru 04:30
Политика
Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором
По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае.
Deita.ru 12 июля в 01:50
Общество
Авиакомпания «Аэрофлот» отправила в Россию из Шанхая домашних животных
Авиакомпания «Аэрофлот» отправила в Россию из Шанхая домашних животных.
Эхо Москвы 09:07
Экономика
«Газпром» в I квартале получил убыток по МСФО впервые с 2015 года
"Газпром" в первом квартале 2020 года получил убыток по МСФО впервые с 2015 года, он составил 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.
ПРАЙМ 03:19
Шоу-бизнес
Ивлеева подарила Элджею часы за 11 млн рублей
Российская телеведущая Настя Ивлеева подарила мужу на день рождения часы за 11 миллионов рублей, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 вчера в 08:20
Здоровье
В Омской области около 60% жителей болеют коронавирусом без симптомов
Как сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области, у 60% пациентов коронавирус протекает совсем без симптомов.
RuNews24.ru 07:08
Происшествия
Владельца парка «Тайган» оштрафовали за укушенную львом туристку
Как сообщали в СК, в июле 2018 года туристка из Кирова Ольга Соломина заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган".
РИА Новости 08:20
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru 09:01
Общество
Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах
Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
Происшествия
Совершавшему нападения на женщин жителю РТ предъявили обвинение
Совершавшему нападения на женщин жителю Нижнекамска предъявили обвинение в хулиганстве. Возбуждено уголовное дело по факту истязания.
TatCenter 08:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова впервые появилась на «Доме-2» в качестве участницы в 2004-м году. На тот момент ей было восемнадцать лет.
CT news 09:20
Армия и оружие
Турция угрожает армии Хафтара в Ливии военной операцией
Подразделения Ливийской национальной армии под руководством Халифа Хафтара должны покинуть Сирт и Джуфру, в противном случае Турция начнет полномасштабную военную операцию против них.
МонаВиста 07:03
Общество
В Петербурге осудили офицера за взятки при отборе военных в Сирию
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику автомобильной службы в войсковой части Николаю Заикину за взяточничество при отборе военных в Сирию.
RT на русском 09:28
Футбол
В «Спартаке» создан тренерский совет по вопросам молодежного футбола
Первым решением Шамиля Газизова на посту генерального директора московского "Спартака" стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости 08:57
Киберспорт
Все анонсы и трейлеры Ubisoft Forward
Ubisoft представит Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и другие проекты, а также раздаст игрокам РС-версию Watch Dogs 2. Мероприятие Ubisoft Forward стартует в 22:00 по московскому времени.
Srnsk 12 июля в 14:24
Шоу-бизнес
Ирина Шейк снялась в рекламной кампании вместе с сыном Элизабет Херли
Ирина Шейк и сын Элизабет Херли Дэмиан еще до карантина снялись в рекламной фотосессии бренда Pat McGrath Labs.
Srnsk 09:07
Общество
Навального вызвали на допрос по делу о клевете
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что его вызвали на допрос по делу о клевете.
Коммерсантъ 07:54
Здоровье
Последним жертвам коронавируса в Оренбуржье было больше 60 лет
Нарастающим итогом в Оренбуржье зарегистрировано 5 018 случаев коронавирусной инфекции.
56orb.ru 07:25
Политика
МИД Украины: Киев «огребает» после каждого заявления Саакашвили
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев «огребает» после заявлений по Грузии бывшего грузинского президента, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
RT на русском 07:08
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Происшествия
Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой
Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
Российская газета 04:28
Авто
Кроссовер BMW X3 получил электрическую версию
Компания BMW официально представила новый электрический кроссовер BMW iX3.
Автоновости дня 06:10
Финансы
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 81 рубля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,63% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 81,018 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:07 мск.
ТАСС 09:15