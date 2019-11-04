Крыша ангара загорелась на ереванском аэродроме «Эребуни», где дислоцирована одноименная российская авиабаза. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщили в МЧС республики Армения. Сообщение о возгорании поступило в спасательное ведомство в 13.33 мск.

В Ереване загорелся ангар на аэродроме «Эребуни»

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